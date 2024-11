Inician festejos por el 130 aniversario de Lerdo

Dando inicio a la celebración del 130 Aniversario de Ciudad Lerdo, con las Tardeadas del Festival Cultural de Instituciones Educativas, el Paseo Sarabia se llenó de música, luces y color con las presentaciones de escuelas de nivel medio superior y superior del municipio.

Como primer número, el Colegio Josefa E. de Ponchaux presentó la danza "Xantolo" del estado de San Luis Potosí (región Huasteca), seguido de los alumnos del taller de guitarra, quienes deleitaron a los presentes con el son de “La Llorona”, representación de la región Tehuantepec, estado de Oaxaca, cerrando con broche de oro con los pequeños bailarines de preescolar, representando a la Danza Azteca.

El Festival continuará durante este hueves 14 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Paseo Sarabia / Foto: cortesía /

En seguida, el grupo de danza folclórica del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal (IESEN) "Lázaro Cárdenas del Río" zapateó con gran entusiasmo sobre el escenario algunos cuadros de baile del estado de Quintana Roo.

Los alumnos del Colegio Primo Verdad, bailaron animados y con gracia "La Raspa". Los jóvenes estudiantes del CECYTED 09 LERDO cantaron las melodías "En dónde está tu amor", "Abriendo los ojos", "Mi árbol y yo", "Que agonía", "Como la flor" y "La feria de las flores".



Así mismo, el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, entonaron las canciones "No me queda más", "Evidencias", "Si tú me quisieras", "Ex de verdad", "Techno cumbia". Y la rondalla de la Preparatoria Francisco Villa cautivó a los asistentes con sus melodiosos acordes y voces, entonando "Que lloro", "Destino o casualidad", así como la canción "Júrame" y "Tu dama de Hierro", estos dos últimos temas interpretados por la Maestra de Canto.

La rondalla del COBAED 02 Lerdo no se quedó atrás y deslumbró a los espectadores con "Esclavo y amo", "Simplemente Amigos, "Por qué me haces llorar", "Perdón si no te supe amar", concluyendo su participación con la canción "Como quien pierde una estrella'".

La alumna América de la Universidad Tecnológica de la Laguna de Durango, interpretó unas bonitas melodías rancheras / Foto: cortesía /

La alumna América de la Universidad Tecnológica de la Laguna de Durango, interpretó unas bonitas melodías rancheras, con un despampanante vestido de rielera rosa y sombrero charro negro con detalles brillantes. Mientras que la alumna Kimberly del CBTis 4, interpretó temas musicales de género bolero y huapango.

El Festival continuará durante este hueves 14 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Paseo Sarabia, por lo que el Gobierno Municipal de Lerdo, a través de la Dirección de Educación hace el exhorto a la ciudadanía para sumarse a los festejos del 130 Aniversario de la elevación de rango a Ciudad Lerdo.