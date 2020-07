Inoperante Dirección de gestión social en Poanas

CD. VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –Familias de escasos recursos económicos de esta cabecera, señalaron que la dirección de Gestión Social que creo la actual administración municipal, pareciera en su momento como una excelente idea para atender a la comunidad más necesitada, pero a casi un año de trabajo de esta administración aseguran se muestra inoperante y sumamente burocrática.

Las personas entrevistadas mencionaron de manera coincidente que al inicio de la administración municipal de Luis Valdez Valenciano, vieron con buenos ojos la creación de la dirección de gestión Social, una ventana para que se pudiera atender como lo dijo en sus campaña el hoy alcalde, a los más pobres, pero con el paso del tiempo dicen que no ha funcionado, ya que es muy marcado el cómo se maneja solo para quienes de manera visible anduvieron en campaña con el hoy alcalde, y quien no coincidió con el entonces candidato y prefería otras ofertas políticas, hoy ven una puerta cerrada en dicha administración, olvidando el alcalde Luis Valdez o su equipo, que no es presidente municipal solo de quienes votaron por él, sino que es alcalde de todos los poanenses.

Algunas otras personas manifestaron que han acudido muchas veces a esa dirección en busca de apoyo, tal y como se lo habría prometido el hoy presidente municipal Luis Valdez, pero solo encuentran escusas y no respuestas a sus peticiones, aseguraron entender que cada petición tiene un tiempo para resolver, pero también se ve que quien decide otorgar dicho apoyo no es el presidente municipal, sino otros funcionarios que ven a la persona como Dios a los conejos, chiquitos y orejones, convirtiendo dicha dirección de gestión social en una de las más burocráticas de toda la administración, sin resolver nada para la gente más humilde y verdaderamente necesitada.

Comentaron para finalizar, que la intención de hacer pública su queja, es para que el mismo alcalde haga un alto en su camino y vea que muchos de sus hoy funcionarios públicos están haciendo completamente lo contrario a lo que Luis Valdez prometió en su campaña, recordando que el triunfo del hoy alcalde se logró gracias a que se ganó la confianza de la gente más pobre y humilde todo Poanas con sus promesas y forma de actual, algo que hoy está muy lejos de ser lo que se prometió, pero sin embargo aún hay tiempo para que el presidente municipal retome el camino de lo que se propuso cuando fue candidato.