Insuficiente precio del frijol para productores de Cuencamé

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). –El líder social y productor de frijol del sur del municipio de Cuencamé, Vicente Victorio Robles, consideró que la propuesta del precio base del frijol para este ciclo de 16 pesos, es insuficiente para que los productores puedan recuperar la inversión y que les quede algo de ganancia por su trabajo.

Reconoció Victorio Robles, que efectivamente la Agencia de la Seguridad Alimentaria Mexicana (segalmex), está proponiendo que el precio piso sea de 16 pesos por kilo, pero también el sistema producto frijol del Estado está proponiendo que mínimo sea de 18 pesos, y ojalá –dijo- se les atienda el llamado, porque sería un costo más razonable para los productores, ya que los insumos han tenido aumentos muy considerables y a 16 pesos no garantiza cuando menos recuperar los gastos.

En cuanto al rendimiento del frijol en las parcelas es muy pronto para externar una estimación de la posible cosecha, ya que debido a la intensas lluvias, la siembra fue escasa, pero en algunas partes se pueda llegar a tener los 500 kilos, como habrá lugares donde se sembró a tiempo y no les ha faltado el agua, ahí puedan llegar a más de 800 kilos por hectárea, pero aún faltan unos días para poder ver que rendimiento pueda tener.

El precio piso que se propone de los 16 pesos, no aplica para los productores que baja escala, puede ser que para los grandes productores que obtienen cientos de toneladas sea rentable, pero para los campesinos de cinco o 10 hectáreas, los 16 pesos por kilo no les da los gastos, o muy raspados, pero su trabajo no se paga, y sería otra vez un año de perdida, de ahí que se espera y segalmex atienda el llamado del sistema producto frijol de Durango, y puedan ponerse de acuerdo para que suba unos dos pesos más, a 18 por kilo da pocas más de esperanzas a los campesinos, dijo.