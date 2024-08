Gómez Palacio, Durango (OEM).- El subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, Ulises Adame, confirmó que ante los más de mil egresados de las Escuelas Normales en la Región y las plazas escasas, es necesario que se modifique el método de asignación de los espacios de trabajos para los futuros docentes a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El funcionario destacó actualmente se tienen en una lista de espera por una plaza más de 3 mil 700 enlistados que cumplen con todos los requisitos para cubrir una plaza, pero lamentablemente son pocos los espacios que se tienen en todo el estado de Durango y en La Laguna propiamente.

Insuficientes las plazas para egresados de Escuelas Normales./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Adriana Quevedo, encargada de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), “en esta ocasión para el Ciclo 2024-2025 en la lista nominal nos da un total de 3 mil 696 aspirantes, ya empezamos con los eventos de asignación, durante el proceso de admisión fueron jueves, viernes y sábado en esos tres eventos las vacantes que se lograron ofertar fueron 612, de jornada fueron 436, de éstas 40 fueron definitivas y 396 fueron temporales”, expuso.





Explicó además que en horas fueron 121 las vacantes que se ofertaron 20 definitivas y 120 temporales y de Educación Física fueron 55, “de la cuales nada más una fue definitiva y las 55 restantes temporales; eso nos da un total de las 612 vacantes que se abrieron para estos primeros tres eventos”, indicó.

Insuficientes las plazas para egresados de Escuelas Normales./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo también que este lunes se realizó un proceso de asignación en admisión ofertando más vacantes, para lo cual dijo Quevedo que “de las vacantes nosotros dependemos de los niveles para que ellos nos las den a conocer y nosotros poder publicarlas y entonces si regular en base al listado nominal ordenado que éste se respete y que sea justo para todos”, añadió.

Ante la problemática del sistema educativo de la falta de maestros en algunas escuelas de acuerdo a las áreas o materias, dijo Adame De león que teóricamente se arranca cada ciclo con el 100%.

Imagen ilustrativa / Foto: archivo | El Sol de Morelia

“Hay errores, algunos errores son atribuibles a los procesos administrativos de nosotros, cuando se libera alguien cuando se solicita una licencia por ingravidez por ejemplo que es donde tenemos más problemas, porque la serie de trámites para cubrir es enorme, son treinta pasos, teóricamente lo que deberíamos tener cubierto no hemos podido resolverlo”, expuso.

EN EL ESTADO SE TIENEN CONTABILIZADOS 100 CASOS DE MAESTROS QUE SE REGRESAN DE SUS LUGARES

“Hay algunas escuelas que se nos quedan sin maestros, los maestros se nos regresan de los pueblos lejanos, no sabemos hasta que las madres de familia nos reportan, en el estado teníamos contabilizados alrededor de cien casos de gente que va a su lugar, llega y no le gusta se regresa pero no dice, a veces duran un día y a veces duran 15 días a veces duran un mes”, explicó el funcionario.





SE BUSCARÁ QUE LAS ESCUELAS NORMALES TENGAN UN LÍMITE DE MATRÍCULA

Externó el funcionario que ya se solicitó a las Escuelas Normales del Estado de Durango que efectuaran una reducción de matrícula para aminorar el problema a la hora de egresar de estos planteles y buscar una plaza de docentes en el sector educativo.

“Se van a establecer criterios diferentes, voy a decirlo, necesitamos que haya una verdadera vocación de los maestros, ser maestro no es solamente una profesión, es una vocación, la gente va a donde están los niños”, añadió.