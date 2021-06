Intentan detener trabajo del regidor Carmen Ovalle de Cuencamé

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Cuencamé Dgo. (OEM). –Debido a que las personas destruyen lo que poco a poco vamos construyendo entre la sociedad al intentar detener el trabajo, no lo van a lograr, y continuaremos construyendo para beneficio de la región.

Lo anterior lo menciono el regidor del ayuntamiento de Cuencamé originario de la zona sur, J. Carmen García Ovalle, quien reconoció que de las obas que se viene realizando en esta comunidad, se les han destruido alunas cosas, como los árboles que se han plantado, de buen tamaño y por ende caros, los destruyen con la intención de que este servidor deje de trabajar por el bien del pueblo, pero no lo van a lograr, porque es la gran mayoría de los ciudadano los que apoyan con aportaciones y desean tener un mejor pueblo donde vivir, y así lo vamos hacer, dijo.

Se conoce de quienes han estado haciendo las destrucciones de las obras o acciones que se realizan, y dijo que lamentablemente no se los puede comprobar, pero cree saber quién lo hace, y serían las mismas personas que en redes sociales buscan denostar y agredir al regidor, “pero si tienen algún problema personal, que lo vean o me agradan a mí –dijo- no a los árboles o las obras que estamos haciendo, el resto de la ciudadanía no tiene la culpa de sus frustraciones, yo creo que han de querer ver a un regidor de esos que solo se presentan los días 15 y 30 a cobrar, que no hacen ningún trabajo y a uno que lo ven trabajando, gestionando y haciendo cosas buenas para el pueblo, lo quieren denostar y detener”, recalco.

Menciono también el regidor con un tono de tristeza, lo que sucedió con la doctora del centro de salud, a quien en días pasados por la madrugada un individuo a quien lamentablemente no se pudo identificar, brindo las bardas e intento entrar por la fuerza al dormitorio de la doctora, quien hablo y pidió ayuda y no lograron hacerle daño, pero con ese antecedente fue retirada de la comunidad y con ello afectaron a cientos de personas que recibían atención médica, pero además con esto nos queda claro que hay en la comunidad una persona enferma que intento atacar a la doctora y lo puede intentar con cualquier otra mujer, algo muy lamentable y hasta peligroso.









