Inversión en seguridad será prioridad para Lety Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Tras colocarle un collar de flores en el cuello como símbolo de bienvenida, una jovencita de la colonia El Dorado, le pidió en pleno acto proselitista a Lety Herrera candidata a la Presidencia Municipal por la Alianza “Va por Durango” su apoyo, para que cese en el municipio la violencia en contra las mujeres y los niños.

Acompañada de los dirigentes y delegados de los partidos coaligados a los que abandera PRI-PAN-PRI, así como por su coordinador general de campaña, Ernesto Herrera Reza, Lety Herrera dijo a la jovencita, que no debe preocuparse, porque de obtener el triunfo este 05 de junio, hará efectivo su proyecto de crear una policía de élite como la que tiene Coahuila, para frenar no sólo la violencia de género en Gómez Palacio, sino también los robos.

“Me gusta mucho como está trabajando la Policía de élite de Coahuila, por lo que vamos a implementar algo igual en Gómez Palacio, al parecer sí está dando resultados y eso es lo que hace falta”, comentó Herrera Ale.

Asimismo dijo que para frenar los elevados índices de delitos en el municipio, hay que apoyar e invertir en el proyecto de gobierno seguridad y no quitarle el recurso, como lo ha hecho el actual gobierno morenista, que ha impedido cumplir con su función a los elementos al negarse a darles gasolina para realizar los rondines.

Dejó en claro Lety Herrera, que una vez en la Presidencia Municipal, “Si el voto me favorece, no vuelve a haber en Gómez Palacio una sola mujer violentada, una sola mujer vejada o muerta; no vamos a permitir tampoco que a los niños y niñas se les vulneren su derechos, eso no lo vamos a permitir, tampoco que haya robos”.

Ante las cientos de personas de las colonias El Dorado, Bosque Real, Villas del Refugio, entre otras, la candidata dio a conocer algunas de sus propuestas como el crear dos guarderías de noche y construir el primer Centro de Salud Mental de la Comarca Lagunera, para lo cual ya le fue donado un terreno.

Además comentó buscará impedir que las empresas que ya se tienen en el municipio dejen de irse ante la falta de apoyos por parte del actual gobierno morenista, “Vamos a buscar que se instalen nuevas empresas nacionales y extranjeras, para evitar que los jóvenes se vayan de su municipio en busca de oportunidades de trabajo”.

Ante la solicitud de una joven madre, de crear un Centro Contra las Adicciones gratuito, Lety Herrera se comprometió a buscar la forma de hacerlo, debido a que es la primera vez que se lo solicitan.

Por último pidió a los presentes su apoyo para que este 05 de junio, su voto sea por la dupla ganadora de la Alianza “Va por Durango”, Esteban Villegas Villarreal, candidato a gobernador, “y por Lety Herrera porque juntos vamos a hacer que Gómez Palacio vuelva a brillar”.