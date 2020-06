Invitan a incrédulos a cuidados de pacientes con Covid-19

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –El director del Centro de Salud esta municipalidad, Emmanuel Rejón Rosales, dijo invitar a los incrédulos, a los que aún no creen en la existencia el Covid-19, a que se sumen a los trabajos de cuidados y personas alcanzadas por el Covid-19, serian de gran ayuda porque faltan manos que ayuden a cuidar a los enfermos en los hospitales.

En un tono de cierta molestia, cansancio y hasta triste por la movilidad que presenta la ciudadanía, el director del centro de salud acompañando a la alcaldesa Luly Martínez en la rueda de prensa, señalo que las personas que no creen en la existencia del virus que es mortal, pudieran acercarse a prestar sus servicios en los hospitales donde se necesitan manos que puedan ayudar a cuidar a los enfermos que sufren por este mal, o a mover los cuerpos de las personas que desgraciadamente han perdido la vida, pero deberían de dejar de esta mal informando, de estar dañando a la sociedad con sus publicaciones y comentarios que lastiman.

Igualmente pidió a los medios de comunicación publicar única y exclusivamente la información oficial, reconociendo también a los medios serios que así lo hacen, porque desgraciadamente las falsas noticias, los rumores generalmente difundidos en las redes sociales, causan un enorme daño a la sociedad, a ellos que no creen en la existencia del virus, les pedimos que dejen de hacer esas publicaciones que causan un enorme daño a la sociedad, lo mismo a quienes tienen mucha movilidad sin el más mínimo cuidado de sanidad, también los invitamos –dijo- a que san responsables ante la sociedad en general, no puede ser posible que no solo se arriesguen ellos, sino que a su familia y a la comunidad en general.

Finalmente insistió y apoyo firmemente a la presidenta municipal Luly Martínez, en la decisión de no dar a conocer públicamente quinees son las dos personas afectadas por el Covid-19, así como tampoco será la autoridad municipal ni el sector salud local quien haga público el nombre de la comunidad de residencia de las personas afectadas, ya que la discriminación y el estrés al que son sometidos con su familia es enorme, esto a aparte de que la ley los protege por tener el derecho a guardar sus datos personales, recalco.