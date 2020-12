Invitan en Gómez Palacio a la donación de juguetes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, está convocando a toda la sociedad a donar juguetes para hacerlos llegar a niños de escasos recursos económicos durante esta época navideña, a cambio de los cuales se les entregarán flores de Nochebuena en agradecimiento a su colaboración.

Con todo el apoyo de la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez, el objetivo es llevar alegría a los menos afortunados, cuyas familias enfrentan una difícil situación económica y que debido a la pandemia, se verán imposibilitadas a regalar juguetes a sus pequeños.

Por este motivo, se hace un llamado a la ciudadanía para que done juguetes, mismos que deberán ser nuevos, con un costo no menor a 50 pesos; éstos no deben ser bélicos ni requerir baterías, aspectos a tomar en cuenta.

Se podrán entregar juegos de mesa, peluches, pelotas, muñecas entre otros que puedan estimular la imaginación y creatividad de los pequeños, comentó el director de Ecología y Medio Ambiente, Hiram Brahim López Manzur.