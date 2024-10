Lerdo, Durango (OEM).- Será el viernes 15 de octubre el último día para que los jóvenes de la clase 2006 y remisos acudan a tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional en la Junta Municipal de Reclutamiento, así lo informó la titular Adriana Vargas.

Te puede interesar: Homero Martínez inaugura la construcción de un Centro de Salud en Lerdo

El interesado en hacer esta diligencia deberá acercarse a la oficina, al interior de la Unidad Administrativa de San Isidro, con la siguiente documentación (original y copia); formato actual del acta de nacimiento y del CURP, certificado de estudios o constancia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio reciente, y en caso de ser remiso, credencial de elector.

Jóvenes de la clase 2006 tienen hasta el 15 de octubre para su Cartilla Militar / Foto: El Sol de La Laguna

Así como 5 fotografías de estudio, tamaño cartilla, (sin retoque, papel mate, donde el interesado aparezca en un fondo blanco, con camisa blanca, pelo corto, frente despejada, no bigote, no barba, patillas cortas, no collares, piercings ni aretes).

Esta información va dirigida a los jóvenes adultos que han alcanzado la mayoría de edad este año o están por cumplir los 18 años antes del 15 de octubre, y remisos (de 19 a 40 años de edad cumplidos en este año).





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





En la oficina de Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en la Unidad Administrativa de San Isidro (calle Ramón Leyva, entre López Rayón y Galeana, colonia San Isidro), se recibirán los documentos en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes.