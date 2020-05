La ciudadanía aún no debe relajarse ante el Covid-19:

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). –Es peligroso y preocupante que la ciudadanía caiga en la relajación ante el Covid-19, cuando aún en el Estado de Durango no estamos en condiciones de bajar la guardia, ni en municipios como el nuestro que no ha presentado casos de Coronavirus, asegura Naúm Amaya.

Lo anterior lo manifestó al ser entrevistado al interior de su despacho, señalando que desde el pasado sábado 23 y domingo 24 de mayo, se ha empezado a mostrar una relajación muy fuerte de la comunidad, andar sin el cobre boca, no mantener la sana distancia y lo que es peor no quedarse en casa, “Es entendible que la ciudadanía este cansada después de más de 70 días de encierro, pero también debemos de entender que gracias a esas medias que hemos seguido como municipio es que a la fecha no tenemos ni un solo caso sospechoso ni positivo de Covid-19, no debemos de bajar la guardia porque esto no ha terminado y aún estamos en un alto riesgo de contagio”, recalcó.

Mencionó el primer edil, que el filtro sanitario que se encuentra en la entrada principal de la cabecera, ha sido de vital importancia, ya que se ha logrado incluso detectar a personas que acuden al municipio con la intención de pasear, de recorrer los lugares turísticos, pero ahí mismo se les informa que están cerrados y se les invita a retirarse del municipio, “si se retira la gente muy molesta pero definitivamente la salud de la gente de Peñón Blanco vale la pena cualquier sacrificio”.

Otras personas al llegar al filtro sanitario miente sobre el motivo de su visita y logra entrar con mentiras, pero afortunadamente los responsables de los lugares turísticos no los dejan quedarse e informan de inmediato a la seguridad pública o los invitan ellos mismos a retirase del lugar, “si hay una fuerte pérdida económica en todas estas familias, pero también afortunadamente han entendido que la salud de sus familias no tiene precio, y con esa intención seguiremos trabajando y pidiendo a la ciudadanía que no caigan en una relajación que puede ser muy peligrosa”.