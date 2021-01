La CNC de Durango vive uno de sus momentos más difíciles en la historia de la organización

REGIÓN LLANOS DE DURANGO (OEM). –La organización conocida como la Confederación Nacional Campesinos (CNC), vive uno de los momentos más difíciles de la historia de dicha organización, pero sin embargo no se deja de trabajar en la gestión permanente en favor de los campesinos del Estado, “no estamos atados, seguimos en pie de lucha”, aseguro el dirigente estatal Pedro Silerio García.

Entrevistado en el programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, Silerio García reconoció que en años anteriores la organización tenia a los gobiernos Estatal y federal a su lado, y en cada situación que se presentaba había aliados que ayudaban con la creación de programas emergentes o acciones de gobierno que resolvían en parte dicha problemática.

Hoy los mismos gobiernos no pertenecen a la línea política de la CNC, que es el PRI, de ahí que cada vez más se dificulta el poder tener respuestas en las problemáticas de la gente del campo, pero sin embargo hemos logrado crear puentes de gestión con el gobierno Estatal y no dejamos de gestionar para seguir ayudando a nuestros socios campesinos, dijo.

Respecto al tema político, señalo que están en espera que su partido, el Revolucionario Institucional, les de la candidatura que merecen por ser un sector muy importante, apunto que hay la posibilidad que se les participar en el sexto distrito local, “y no es una cuota de poder, debemos de dejarlo muy claro, el campo necesita, merece tener un representante en el congreso local y en el congreso de la Unión, alguien que luche por sus intereses, que ponga a trabajar las leyes que en este momento son letra muerta, porque están ahí, pero no sirven si no se obliga a los gobiernos que se apliquen en favor del campesinos y sus familias”, apunto.

Reconoció que su paso por la CNC como dirigente Estatal ha sido de mucho respeto para los gobiernos, no se han hecho manifestaciones ni tomas de oficinas, pero si hemos dado la lucha al interior de las oficinas y fuerte, de ahí que se han obtenido resultados para los agricultores que lo han solicitado, y como muestra están las toneladas de semillas que se han logado llevar a los diferentes municipios.

Los apoyos en temas de salud y el acompañamiento en los diferentes problemas que tienen nuestros representados, “no estamos atados a pesar de vivir la situación más crítica de la organización en cuando apoyos económicos o programas en beneficio de los campesinos, estamos en pie de lucha y lo seguiremos haciendo, y si es necesario perder el respeto a los diferentes órganos de gobierno para exigir lo que nuestra gente necesita, así lo haremos”, detallo.