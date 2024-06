"La Escuela es nuestra" provoca toma de planteles a cargo de padres de familia en la Laguna

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Reportan más decenas de casos en instituciones educativas donde ha habido conflictos por el supuesto mal manejo de los recursos provenientes del programa federal “La escuela es nuestra”, los cuales están bajo el resguardo de los padres de familia a través de comités en los planteles de nivel básico en la Laguna de Durango.

Desde que comenzó la dispersión de recursos a través de la Secretaría del Bienestar del Programa Federal “La Escuela es nuestra”, el cual consiste en dotar de dinero a los planteles educativos de nivel básico para mejoras en la infraestructura física, recursos por la naturaleza de dicho mecanismo son los padres quienes se encargan de administrarlo; los problemas se han ido acumulando y con ello los conflictos entre los mismos grupos de tutores.

🗣️ “La Escuela es nuestra” genera toma de planteles y paro de labores a cargo de padres de familia, informó Ulises Adame De León, subsecretario de Educación en la Laguna.



Ulises Adame De León, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, lanzó un exhorto a la sociedad en general ya que decir del funcionario esto no debe continuar, ya que en días anteriores ha habido toma de instalaciones y paro de labores y, quienes son los más afectados son los propios estudiantes.

“Quiero decirles que las escuelas no tienen ninguna responsabilidad de este tipo de ejercicio, que no estamos dispuestos a tolerar que nos sigan parando escuelas, ya lo hemos dicho anteriormente, las disputas entre los padres no son motivo suficiente para que nos tomen escuelas; esos son problemas de la organización de un programa en el que nosotros no tenemos nada que ver”, añadió.

Insistió en que el uso de los recursos del Programa la Escuela es Nuestra, es de índole federal, “llegó totalmente ajeno a nosotros, obviamente estamos contentos que se haya recibido y esperamos que este año se vuelva a recibir ese recurso, que sea este año y todos los años consecutivos y, que no sea solamente a finales de un sexenio y a principios de otro”, aclaró.

Además, el funcionario externó que se trata de un tema delicado y a su vez subjetivo si fuese el caso, ya que los recursos los administran los mismos padres de familia y son ellos quienes deciden a través de reuniones o asambleas la forma en que se aplican para la adquisición de insumos y fortalecimiento de la infraestructura de las mismas.

Hasta el momento no se tienen registros de casos donde padres de familia se hayan fugado con los recursos de los Programas del Bienestar, indicó el subsecretario de Educación en la Laguna / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Cuestionado sobre qué afectaciones ha habido en planteles educativos por haber instalado equipo de dudosa calidad, dijo que son diez escuelas “donde se nos quemaron los cables porque no hubo una supervisión técnica en el uso de los recursos, posiblemente un centenar de problemas y de desavenencias entre padres de familia, entre grupos unos contra otros por el ejercicio de los recursos que han sido el motivo para que tomen las escuelas los papás”, indicó.









¿Qué dice la Secretaría del Bienestar?

Lorenzo Blanco, responsable de los Programas del Bienestar en el norte de la Región Lagunera, compartió que hasta el momento no tienen casos reportados donde haya sido comprobado el desvío de recursos o que alguien se haya fugado con el dinero de las instituciones educativas.

Informó que actualmente han sido beneficiados 280 planteles educativos en Gómez Palacio, los apoyos son alrededor de 200 a 600 mil pesos de acuerdo a la matrícula con la que cuente cada escuela.

Dijo que los recursos son administrados a través de un Comité de Contraloría por parte de los padres de familia, “el recurso llega directamente desde la Tesorería de la Federación a la presidenta que es la Tesorera, Bienestar nada más nos conformamos de conformar el Comité, subir los datos a la plataforma de quiénes serán los miembros del Comité”, sostuvo.

Explicó que al final, personal del Bienestar tienen el compromiso de acudir a revisar los trabajos o la obra donde se hayan aplicado los recursos públicos en beneficio de la comunidad escolar con la mejora de la infraestructura”, sostuvo.