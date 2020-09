La federación no ha invertido ni un peso a la pandemia en Durango: David Ramos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Para los municipios es muy complicado poder atender las necesidades de sus representados, y más cuando no se tiene apoyo de la federación, recordando que el Gobierno federal no ha destinado ni un solo peso para atender la problemática del Covid-19, así lo señaló el diputado local David Ramos Zepeda.

Lo anterior lo comento al ser cuestionado sobre el pasado informe de gobierno de Agustín Sosa Ramírez en Guadalupe Victoria, donde apunto que en este primer año de Gobierno se han visto acciones importantes en beneficio de la sociedad en general, la continuación de obras que ya había dejado encaminadas la anterior administración en el tema de agua potable, tanto de Guadalupe Victoria como en Antonio Amaro.

Pero sin embargo dijo Ramos Zepeda, que los ayuntamientos tendrán que ser muy eficientes para poder salir adelante, el tema de la pandemia no puede ser un pretexto para no hacer obras o cumplir con los compromisos, recordando que lamentablemente la recaudación Federal, Estatal y la poca municipal es evidente ante la falta de dinero, en este momento la gente asegura primero comer, y por ende se está bajando la cantidad impuestos que se pagan, por ejemplo bajo la recaudación del país en un 25 por ciento, las participaciones para municipios bajaron terriblemente y se tuvo que echar mano de un fondo de estabilización de los ingresos tributarios para los ayuntamientos.

Yo creo -recalco- que los gobiernos municipales se tienen que volver muy eficientes, porque tampoco la pandemia es un pretexto para no cubrir las necesidades de la gente, pero si es totalmente cierto que el gobierno federal tiene a los municipios y al Estado en un total abandono, también de la federación para atender la situación del Covid-19 no ha aportado ni un solo peso, por ejemplo el hospital de Gómez Palacio, el propio gobierno del Estado de las participaciones que le llegan destino mil millones de pesos para poner en funcionamiento el hospital, porque no hubo un solo recurso extraordinario para atener esta situación, el centro de salud de Guadalupe Victoria, donde ya se realizan pruebas Covid, se le ha dado un manejo y ha sido con los mismos recursos de siempre y con un gasto exagerado sobre esto, dijo.