La gente no acata el mensaje: A.M. Vitela

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Preocupada la alcaldesa Alma Marina Vitela Rodríguez por el aumento de contagios de Covid-19 en esta localidad, afirmó que aún no es tiempo de abrir la ventana de oportunidades a la "nueva normalidad", de ahí que continuarán implementando acciones sanitarias para contenerlo.

La presidenta municipal reconoció que hay una parte de la población la que no han entendido el mensaje de quedarse en casa y extremar medidas sanitarias, de ahí que salen a las calles generando una gran movilidad, pero lo malo es que no valora el trabajo que realiza el personal de Salud Municipal en conjunto con otros departamentos quien diariamente se arriesgan para cuidar la salud de los gomezpalatinos.

Explicó que en días pasados se aplicaron 100 pruebas gratuitas, mismas que se realizaron a personas que se invitaron al azar, donde resultaron 8 personas contagiadas y es de suponerse que una buena cantidad de gomezpalatinos sigan en las calles con esta enfermedad pero que son asintomáticos y esto representa un gran riesgo.

Resaltó la importancia de aplicar pruebas, mismas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos tiempos de pandemia, debido a la gravedad de este problema y que a la fecha no se cuenta con una vacuna ni tratamiento, aunque los científicos trabajan para encontrar la cura, pero la única alternativa que tenemos es realizar pruebas para detectar o descartar a personas infectadas, este un diagnóstico científico porque son pruebas PCR de laboratorios moleculares que son recomendados por la UNAM.

Expuso la importancia de aplicar más pruebas, porque se detectaron 8 personas contagiadas, lo que nos habla que el repunte de contagios se sigue dando, es por ello que debemos continuar con las medidas sanitarias.

La recomendación sigue siendo la misma, hacer cercos sanitarios, es por ello que creo que la pandemia llegó a nuestro municipio en otro momento, porque los picos que hay en el país, en la Ciudad de México y en otros estados como Jalisco y Monterrey no son los mismos que los de nuestro estado, particularmente en Gómez Palacio, en donde siguen saliendo brotes y no podemos tampoco hablar de un rebrote cuando no tenemos nosotros aplanada la curva epidemiológica.

Dijo, “Hemos sido muy cuidadosos en abrir a la "nueva normalidad" algunos espacios que la gente ya exige y se manifiesta para retornar a las actividades, pero debemos ser muy cautelosos a fin de evitar más contagios masivos y hasta posibles decesos masivos”.

La alcaldesa señaló que no siempre la gente irresponsable es la que habrá de morir o que se contagiará, porque hay ciudadanos muy ordenados que no salen, que tiene alguna vulnerabilidad o alguna discapacidad.