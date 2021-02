La Laguna sigue siendo marginada en los espacios políticos: Osvaldo Santibáñez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Respecto a la designaciones de las candidaturas a diputados federales plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN), el militante blanquiazul Osvaldo Santibañez García manifestó su absoluto desacuerdo pues una vez más la Laguna fue marginada de esta decisión.

El panista gomezpalatino comentó que muchos panistas están en desacuerdo con esta designación, pues resulta increíble pensar que no se tome en cuenta y se nieguen a reconocer la importancia que tiene la región de la Laguna en el ámbito estatal.

Agregó, “La laguna en suma representamos la mayoría en votos, más que en la propia capital del Estado, además en lo económico representamos tan sólo en Gómez Palacio más del 43 por ciento del Producto Interno Bruto que se genera en la entidad de Durango y la suma de toda la región lagunera más del 50 por ciento”.

Sin embargo, de forma por demás increíble el PAN en la Laguna no cuenta con ni un solo diputado estatal, mucho menos federal, ya que todas y cada una de las representaciones que había plurinominales locales en la pasada elección, fueron destinadas a gente de la capital y en esta ocasión pinta igual, eso es completamente inaceptable.

“Ya no podemos seguir tolerando que a la militancia panista en Gómez Palacio se nos discrimine y pisoteen nuestros derechos y se nos arrebate lo que en la justa democracia nos corresponde”, aseguró.

Asimismo, Osvaldo Santibáñez agregó que “en lo particular he construido una trayectoria de casi 25 años de lucha y trabajo institucional en mi partido como para seguir tolerando este tipo de excesos que ya se ha hecho una costumbre en las dirigencias estatales del PAN, pues de continuar repartiendo los espacios de una forma tan grosera sólo para unos cuantos, difícilmente la militancia saldrá a trabajar en la próxima elección del 6 de junio que ya de entrada es muy compleja por la alianza con el PRI y en particular el PAN seguirá perdiendo presencia con la ciudadanía”.

Finalmente hizo un último llamado "a nuestros dirigentes estatales y nacionales a corregir la plana y evitar este avasallamiento y el desequilibrio político dentro del partido hacia la laguna, que se ha agravado año tras año, es algo que ya no podemos ni debemos permitir en Gómez Palacio, pues lo menos que podemos esperar la gente de la laguna, es que haya respeto para nuestra representación en espacios tan importantes”, concluyó Santibáñez García.