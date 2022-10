La mejor arma contra el cáncer de mama es la detección temprana: David Ramos

Guadalupe Victoria Dgo. (OEM).- La mejor arma que tenemos como gobierno y sociedad en general, contra el cáncer de mama sin duda alguna es la detección temprana, de ahí que se realizan actividades constantes de concientización a la población para que se revisen y se autoexploren en sus hogares, así lo aseguró el alcalde David Ramos al participar en una actividad este 19 de octubre en el estadio de futbol municipal.

En el lugar se dieron cita alumnos de las diferentes instituciones educativas de los niveles medio y superior, quienes convocados por el DIF Municipal, quienes recibieron una plática sobre la importancia de la detección temprana así como la prevención, elementos que pueden salvar vidas. “Todos de una u otra manera tenemos en la casa una mujer, madre, hermana, prima, esposa o hijas, y si se auto exploran pueden llegar a detectar con tiempo esta enfermedad, y pueden ser atendidas con el tiempo suficiente para vencer este mal y conservar su vida, conservar con nosotros a ese ser querido”, manifestó el alcalde.

Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. pic.twitter.com/JEzMFR1OWb — Secretaría de Salud (@SSDurango) October 19, 2022

Asimismo el presidente municipal señaló que constantemente se realizan actividades por parte del DIF Municipal, encabezado por Ramona Barrera, en todas las comunidades del municipio, "es muy importante llevar este mensaje a todas las familias, a todas las mujeres e incluso hombres que pueden llegar a tener esta enfermedad, la concientización y la prevención, es la principal arma que tenemos para atacar este terrible mal, y como administración municipal no descansaremos de insistir en la auto exploración, en el cuidado de nuestras familias", dijo.

Por ello, David Ramos exhortó a las y los jóvenes a que llevaran el mensaje a sus familias, y que no solo lo hicieran en este día que se conmemora el Día internación de la lucha contra el cáncer, si no que se haga constantemente, "pues la lucha contra este mal no solo lo debemos de hacer este mes, si no todo el año, como lo hará el DIF municipal, todo el año buscara concientizar y ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para minimizar el numero de personas con la enfermedad, que sea mucho menor el numero de personas que pierden la vida por el cáncer de mama", concluyó.