La mejor política social es el empleo y no la dádiva: Héctor Flores

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Héctor Flores Avalos, secretario general de Gobierno, estuvo en Canatlán para sostener encuentros con ciudadanos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de cara al proceso electoral 2022, donde se renovará gobernador del estado de Durango.

En entrevista sostenida previo a su encuentro con la militancia blanquiazul, el también Secretario General de Gobierno respondió que aprovechó el domingo para saludar amigos y platicar los temas que tienen que ver con la cercanía de la contienda electoral 2022.

Es el momento oportuno de convocar a la gente a que se sume y participe en este proceso, que será uno de los más importantes de Durango en los últimos años, agregó de inicio.

Héctor Flores Avalos, secretario general de Gobierno de Durango, en entrevista para El Sol de Durango/ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Convocó a consolidar un proyecto de gobierno que esté basado en lo que la sociedad piense que constituye el abrazo democrático, tomando en cuenta la opinión de los duranguenses para que las decisiones que se tomen desde el gobierno sean el reflejo de la voluntad de los duranguenses, que no necesariamente obedezcan a la voluntad de personas o grupos de personas en el palacio nacional, aseveró.

“Queremos darle viabilidad económica al Estado, que Durango aproveche sus oportunidades para que la gente tenga empleo; no estamos peleados con los programas sociales pero sí entendemos que éstos no son la forma de salir adelante; la mejor política social es el empleo y no la dádiva, que es una herramienta que le permite a las personas que subsistan en su día a día pero que lo que tiene que trabajarse muy fuerte es la creación de empleo y en la generación de economía para las familias de Durango”.

Aseguró que por su parte habrá mucho trabajo; "asumí la Secretaría General de Gobierno con toda la voluntad y decisión de convertir ese trabajo en mi prioridad los siete días a la semana", dijo.

Sin embargo destacó que habrá que esperar la decisión que tome el partido, "me siento muy honrado de estar siendo evaluado para ser un posible contendiente para la gubernatura en 2022, algo que me honra muchísimo, pero es mi partido y tiene todo mi apoyo y confianza para que haga esa evaluación con toda la libertad que se necesita para tomar una buena decisión", señaló.

También destacó estar listo y más que contento si se le considera en este proceso, "hay que esperar con mucha prudencia los tiempos, ya vendrá en tres o cuatro semanas, máximo, cuando se den estas definiciones y en el caso de ser considerado para abanderar esta causa lo haré con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que eso implica, respetando los tiempos de la ley".

Agregó que "se debe convocar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles para que depositen la confianza en un proyecto que nos permita construir en Durango, un gobierno y una administración que se base en los principios de creación de empleo, respeto a la expresión y que se distinga de Morena en cosas positivas".

Queremos reforzar la identidad duranguense, que las decisiones de Durango se tomen por gente de Durango y no por quien manda en palacio nacional, puntualizó.

Dijo que en este proceso hay la disposición de trabajar no solo con el PRI, sino con la sociedad que confía y cree en un proyecto de esta naturaleza.

Finalmente destacó que con el PRI habría la disposición de hacerlo, "sería un aliado extraordinario y el PAN sería un compañero extraordinario para poder afianzar un proyecto de esta naturaleza", destacó.