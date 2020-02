La persona que acusa, tiene que probarlo: Armando Quiriarte

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Los únicos que pueden aplicar el operativo de sobriedad (alcoholímetro), son personal del municipio, es decir, tránsito y vialidad, apoyados por elementos de seguridad pública e inspectores, además de que los negocios con venta de bebidas con contenido alcohólico deben cerrar a las 02:00 de la madrugada.

Lo anterior fue declarado el Director de Alcoholes Armando Quiriarte Rodríguez, tras ser cuestionado sobre la situación de que le quisieron hacer la prueba de sobriedad durante el fin de semana y se negó, debido a que se lo quería aplicar un particular y el supuesto aparato se desconocía su procedencia.

Dejó en claro 2 cosas, la primera es que los únicos que pueden aplicar las pruebas de sobriedad son personal de tránsito municipal y la segunda es que quien la quiso aplicar fue un particular cuya finalidad era muy dudosa.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones y denuncia que le interpusieron en la Vicefiscalía, indicó, “En principio no hubo tales amenazas de mi parte hacia ninguna persona y en mi carácter de abogado, un principio de derecho es que la persona que acusa, tiene que probarlo, además cualquier ciudadano puede interponer una denuncia”.

Explicó, “Acudí con mi equipo de trabajo a realizar la revisión de que los negocios o antros cierren a las 02:00 horas de la mañana, es decir, reforzando el operativo especial para que los establecimientos cumplan con este horario límite, ya que la postura de la administración es que se cumpla la ley”.

Sin embargo, al pasar por un operativo llegó un particular llega a la camioneta que conducía y me quiso poner un aparato para hacerme la prueba, pero ya estaban preparados para tomarme una foto y desconozco cual sean los motivos, de ahí que me negué, pues te repito, estos operativos sólo los aplica la autoridad municipal.

Los inspectores de alcoholes realizamos dos rondines, uno al momento de las aperturas para tomar conocimiento de los establecimientos y la hora que deben de cerrar y la otra para salvaguardar el orden cuando ya deben cerrar.

Se le cuestionó si conoce quién le quiso aplicar el alcoholímetro, respondió, “Si, fue un particular que cuenta con un negocio y ese día se le levantó un acta por no contar con el pago de extensión de horario y se excedió y creo que intentó hacerme una prueba por resentimiento o descontento”.

Expuso que el trasfondo de esto, es que quieren politizar el tema, hacer acciones mediáticas o al estar desesperados están dando “patadas de ahogado”, los hechos son falsos y les advierto que no voy a ceder en dejar de aplicar el reglamento municipal, no porque hagan eso o hagan otras cosas, voy a dejar de estar sancionando a quienes se pasen del horario.

Para concluir, Armando Quiriarte dejó en claro que no van a ceder y que van a aplicar el reglamento y se le sancionará a quien lo infrinja, este fin de semana se sancionaron 3 antros, los bares: el Hangar, El Grito y Praga, debido a que no han pagado su extensión de horario y se extendieron.