Laguneros protestan contra AMLO en caravana

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM ).-Al menos unos 350 vehículos, muchos de ellos con mensajes en contra del presidente de México Andres Manuel López Obrador, realizaron un recorrido partiendo del bulevar Francisco González de la Vega y Miguel Alemán para dirigirse a Torreón y terminaron en un mitin en la Expo feria de la vecina ciudad donde alzaron la voz y pidieron la renuncia del mandatario nacional.

Uno de los organizadores para que los automóviles salieran en orden a un costado de la replica de la Torre Eiffel, dijo llamarse Antonio Aguilar Soto, dio a conocer que esta manifestación contra AMLO fue promovida por FRENA (Frente Nacional Anti AMLO), dijo que la intención era salir a las 18:00 horas pero al ver la gran respuesta, tuvieron que salir a las 17:40, a fin de evitar un mayor congestionamiento vial.

Entre las inconformidades que expresó a nombre de los manifestantes es la pérdida de un millón de empleos formales en México y no solo es parte de la contingencia del Covid-19, sino de una mala política publica y falta de estrategia para afrontar la pandemia.

Al igual que en la capital duranguense, así como en otras entidades del país, se realizó esta manifestación con un sólo objetivo, exigir la renuncia de López Obrador a la presidencia de la República.

Al iniciar el recorrido por el bulevar Miguel Alemán, algunas unidades portaban pancartas y/o consignas contra Lopez Obrador, en algunas se leían “Amlo, vete ya”, “fuera López Obrador”, incluso algunos accionaban su claxon, cruzaron el puente plateado y al ingresar a Torreón tomaron el bulevar Independencia y enfilarse a las instalaciones de la feria donde realizaron un acto cívico y entonaron el himno nacional.

Ya llevamos un año, 6 meses y 13 días y solo vemos un pésimo gobierno, es mucho esperar y no se ve una mejoría, no hay beneficios para el país y no llega nada, pero por el contrario, toman decisiones que solo causan retroceso al país.

Otros temas en los que cometen errores son; el retiro de las energías renovables, el pretender desaparecer la educación privada, entre otros.