Le debo mucho a Nombre de Dios; Nancy Vázquez

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –En la entrevista que se le realizo por el programa de la Grilla Llanera de El Sol de Durango en Facebook live, a la diputada local por Morena Nancy Carolina Vázquez Luna, dijo que ella como mujer y política le debía mucho a su municipio, por eso era una gran apasionada de su proporción y difusión.

De la misma manera dijo reconocer la legisladora de Morena, que en este momento los alcaldes están haciendo un gran esfuerzo por los muchos recortes presupuestales, y aparte navegar con la pandemia no ha sido nada fácil, pero este problema no es privativo de Durango, todos los alcaldes del país están pasando por la misma situación, los fuertes recortes presupuestales, y aparte el problema más grande que nunca nadie imagino que tendrían, enfrentar una pandemia mundial que ha costado millones de pesos, que los ha puesto entre la espada y la pared, con muy poco margen de maniobra, “por eso les brindo mi total reconocimiento al gran esfuerzo que realizan todos los alcaldes de Durango, y se los reconozco porque yo ya fui presidenta municipal y se de lo que estoy hablando”, dijo.

En el tema de los trabajos que ha realizado como diputada local, comentó que estando en la presidencia de la comisión de turismo del Congreso del Estado, se ha dado cuenta de lo que pueden potenciar esta rama tan importante del turismo, misma que deja enormes derramas económicas; “Durango es una tierra maravillosa, es el cine, es la Perla del Guadiana, la sierra madre, la laguna, Mapimí, el Pueblo Mágico de Nombre de Dios y en los 39 municipios del Estado tenemos muchas maravillas que ya buscamos como promocionarlas, claro, después que la pandemia nos permita hacerlo, porque ahorita cuidar de la salud es el principal objetivo de todos los gobiernos, aseguro.

En la sección llamada el Canto de los Grillos, Roberto Cabrales Herrera, le pregunto a la diputada por Morena, su opinión como ciudadana y parte de una familia y sociedad de gente que diariamente lucha por llevar el sustento a su hogar, que piensa del el actuar del Presidente de la república en contra de los productores Agropecuarios del estado de Chihuahua, reconociendo la entrevistada que ha faltado dialogo, que se tiene que recocer que algo no se está haciendo bien, no podemos negar lo que está mal y yo no soy tapadera de nadie, es necesario que se replante la manera de solucionar el conflicto con los campesinos de Chihuahua, pero también entiendo que el presidente de la república tiene que cumplir compromisos, pero si es necesario mas diálogo y buscar soluciones que no afecten a nuestra gente del campo, dijo.

Aseguró Nancy Vázquez, tener una excelente relación con el mandatario Aispuro Torres, pero también dijo que con la misma sinceridad le ha comentado que hay funcionarios en su gobierno que no están comprometidos con la causa, funcionarios que en lugar de ayudarle al gobernador lo perjudican, porque el gobernador es un hombre muy bien intencionado que necesita hacer cambios en su gabinete para que todos trabajen con la misma idea de ayudar y sacar adelante a Durango, recalco.