Lerdo, Durango (OEM).- El Ayuntamiento de Lerdo solicitará autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) para restaurar daños estructurales en el edificio de la presidencia municipal, Eduardo Lara Urby, Secretario del Ayuntamiento, explicó que es por ello que no se tiene autorizado que accedan personas en cantidades considerables.

“Protección Civil está haciendo la revisión junto con Obras Públicas se va a levantar un dictamen, tiene por ahí algo de daños, la estructura no va a colapsar por si sola ni nada, nada más la recomendación por el momento es que no haya mucho peso en el recinto por eso hay poca gente y no se le ha permitido entrar a la gente desde la semana pasada”, añadió.

Lerdo solicitará permiso al INAH para restaurar presidencia municipal / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La laguna

Para contextualizar, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, con anterioridad mencionó este daño que sufrió el edificio principal del Salón Azul de la Presidencia Municipal que quizás fue originado posiblemente por la lluvia que se registró en las últimas semanas y que fueron algunos días de precipitaciones.





El secretario del Ayuntamiento agregó que “se está viendo las posibilidades qué acciones físicas hacer en el recinto, obviamente necesitamos el permiso del INAH, se detectó una pequeña separación entre el muro por la humedad, por sí solo no va a colapsar, no hay un riesgo de que colapse a menos de que haya una cierta cantidad de peso en la estructura por lo cual no va a pasar”, señaló.

Detalló que en el marco de las fiestas patrias que se estarán realizando en los próximos días “las personas que van a estar aquí arriba van a ser mínimas, a diferencia de otros años precisamente por esta situación, de acuerdo a lo que nos dicen no puede haber más de 80 personas, por aquí tendremos unos 40 o 50 personas, para el exterior estábamos viendo la posibilidad de poner vallas cerca de las entradas para cualquier situación”, indicó.