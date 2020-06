Lerdo, de nuevo en confinamiento

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Luego de que hasta el pasado fin de semana (sábado), creciera el número de contagios de Covid-19 en el estado hasta en un 147 por ciento y en este municipio, hasta el día de ayer a 41 casos, quintuplicando la cantidad en tan sólo 15 días, se tomó la decisión del “confinamiento obligatorio”.

Las bases quedaron sentadas en las reuniones de la Junta de Coordinación Estatal Covid, sostenidas el pasado sábado y domingo, y presididas por el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, para el cierre de las actividades no esenciales en La Laguna de Durango por un periodo de 15 días ante el incremento de casos positivos con bases en el informe presentado por el secretario de Salud en el Estado, Sergio González Romero.

Ahí se acordó reforzar las acciones preventivas y de información para la población con la finalidad de hacer respetar los protocolos establecidos tomando como base el semáforo de riesgo establecido por la Secretaría de Salud.

En lo que respecta al municipio de Lerdo, durante la primera semana del mes de junio dio inicio la reactivación económica, denominada la “nueva normalidad”, en donde se permitió la apertura de comercios no esenciales en Lerdo.

Lamentablemente en palabras dichas por el director de Seguridad Pública, Zacarías Espino Andrade “La ciudadanía entendió que la cuarentena había terminado y no es así, la reactivación es para que los comerciantes puedan volver a tener un ingreso, no que todos puedan salir a realizar actividades no esenciales”, lo cual trajo como consecuencia la clausura temporal de los espacios públicos de la ciudad de manera preventiva.

En este municipio, la Dirección de Prevención Social encargada de supervisar los comercios desde el momento que fueron reactivados, realizó notificaciones a todos aquellos que no han respetado las medidas de prevención en el municipio.

41 Casos positivos tiene Lerdo hasta ayer