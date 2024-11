Lerdo instalará cámaras de seguridad en cárcamos y pozos para prevenir daños y vandalismo

Lerdo, Dgo (OEM).- Derivado de afectaciones que han sufrido los diferentes cárcamos del Municipio de Lerdo, se implementará un sistema de videovigilancia permanente las 24 horas del día; “no sabemos si es intencional o no pero las últimas dos semanas hemos tenido del transformador al tablero eléctrico nos quitan los cables, obviamente es alguien que sabe el daño que nos representa”, explicó el alcalde, Homero Martínez Cabrera.

El alcalde de Lerdo, Durango, Homero Martínez Cabrera, hizo el anuncio sobre una serie de modificaciones el Reglamento Interno de Seguridad Pública Municipal, donde especificó que hay algunos temas importantes a tomar en cuenta que vendrán a mejorar este servicio.

Instalarán cámaras de vigilancia en cárcamos de Lerdo / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de La Laguna

“Estamos haciendo una remodelación al edificio donde vamos a incluir cinco áreas donde yo considero fundamentales para la propia operación de Seguridad Pública, uno es, para que nosotros nos pueda expedir la SEDENA la licencia colectiva nos piden los exámenes toxicológicos de todos los policías municipales, exámenes psicológicos, exámenes médicos, y en ese sentido determinamos a través de esta modificación que haya un psicólogo de planta para que podamos atender las necesidades de la propia administración”, indicó.

Precisó que en particular los elementos preventivos atienden todos los días atienden pacientes de problemas para lo cual es oportuna la atención a la salud mental.

“El objetivo dos es que vamos a crear el Sistema de Monitoreo Municipal que le vamos a llamar el SIMON el cual es un sistema propio donde vamos a meter cámaras, vamos a tener una réplica permanente de monitoreo las 24 horas del día que nos permita atender a la brevedad alguna emergencia”, expuso.





Este sistema de videovigilancia no solo será para las oficinas municipales sino se contará con este apoyo tecnológico para vigilar a todos los cárcamos con los que cuenta el Ayuntamiento de Lerdo, Durango.

“Vamos a meter a través de todos los cárcamos que hoy tenemos mucho vandalismo, no sabemos si es intencional o no pero las últimas dos semanas hemos tenido del transformador al tablero eléctrico nos quitan los cables, obviamente es alguien que sabe el daño que nos representa cuando no funcionan las bombas y nos empieza a brotar de l drenaje; anteriormente era la falta de agua ahora me están atacando el tema de los drenajes; voy a meter un sistema de monitoreo permanente las 24 horas de día al igual que en los ocho o nueve pozos de la burbuja de San Fernando que eso yo lo platiqué con el director de Seguridad Pública donde habrá la posibilidad que se pueda ofertar dicho monitoreo a las empresas”, expuso.