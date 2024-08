Lerdo no recibió recursos extraordinarios durante el sexenio de AMLO: Homero Martínez

Lerdo Dgo (OEM).- El alcalde Homero Martínez Cabrera explicó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el municipio no ha recibido recursos extraordinarios, “vayan a ver cómo están las carreteras, tenemos 12 mil kilómetros al interior, hay carreteras que interconectan un municipio con Durango, y yo creo que son uno de los ejemplos que no ha habido en cinco años una pavimentación”, comentó.

Asimismo agregó, “nos queda a deber en materia financiera porque nos quitaron muchos fondos, hoy en día los municipios recibimos tres fondos; el Ramo 28 (Participaciones) el Fortamun y el Fondo de Infraestructura social”, citó.

El alcalde aseguró que la federación les "quedó a deber" en materia financiera al quitarles varios fondos / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Martínez Cabrera dijo que anteriormente los Ayuntamientos contaban con diversos programas y fondos que fueron desapareciendo durante el sexenio de López Obrador.





“Considero que de la cuarta transformación no hemos podido aterrizar mayores extraordinarios, hay una limitante que de acuerdo a las reglas del Coneval nos tiene tipificados como un municipio de nivel de pobreza media baja, y eso representa que las reglas de operación de los diferentes programas que se tienen en el Gobierno federal no apliquen para el municipio”, expuso.

El alcalde puso como ejemplo el programa Sembrando Vida, pues indicó que pese a que diversos municipios del estado se han visto beneficiados en Lerdo no es la misma situación, "no llegan por ese tipo de criterios que se etiquetaron para dicha ciudad.

El Procampo de los campesinos en muchos municipios llega y con nosotros no llega un solo peso, el programa de Vivienda que maneja la propia SEDATU, yo he estado varias veces en México, por esa regla de operación no aplica poder ni un pie de casa, ni un cuarto adicional”, concluyó el presidente municipal.

























SEDATU entrega reconocimiento al Municipio

Por otra parte, Homero Martínez informó que el municipio recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en cuanto a los Planes de Desarrollo Urbano, ya que de 2 mil 500 municipios únicamente se tienen 675 actualizados, entre ellos Lerdo.