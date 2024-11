Lety Herrera alerta sobre recorte presupuestal y riesgos para el pago de aguinaldos

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, dio a conocer la alcaldesa, Leticia Herrera la situación crítica ante el recorte a las participaciones federales del Gobierno de México; “Así ningún ayuntamiento puede trabajar, con recortes presupuestales”. En este mes de octubre les recortaron 25 millones de pesos.

La edil señaló que los recortes que han venido sufriendo han sido a partir del mes de agosto, lo cual pese a esa situación habían podido solventar los compromisos y la operatividad del Municipio, pero lo que calificó como imposible Herrera Ale, fue el recorte que se les confirmo para este mes de noviembre, calificó como una situación imposible de manejar así.

“Yo les quiero decir una cosa, así ningún Ayuntamiento puede trabajar, con recortes presupuestales, al Gobierno del Estado de Durango le quitaron mil 600 millones de pesos en lo que va de la administración, a Torreón le quitaron 60 millones de pesos, a Lerdo le quitaron 11 y hemos estado dando nuestro punto de vista los alcaldes; porque es imposible trabajar así y menos en estas fechas que vienen pagos de aguinaldo, todo lo que se viene en diciembre que es un tema delicado”, añadió.

No vamos a tener para pagar aguinaldos: Leticia Herrera Ale / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Detalló la alcaldesa, que se han reunido con el tesorero Carlos García para analizar la situación financiera a la que se está y estará enfrentando el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

“Si se los digo sinceramente eh, no vamos a tener para pagar aguinaldos y mucho menos de la caja de ahorro”, resaltó.

Por su parte el tesorero Carlos García, señaló que el pago de la prestación del aguinaldo está en riesgo, “de hecho, si nos salen con otro recorte similar aparte el recorte de los 25 mdp si está fuera de proporción”, añadió.

Detalló el funcionario que en cuanto a los compromisos con los proveedores del Ayuntamiento ha estado dialogando con algunos de ellos para de alguna manera ir solventando pagos pendientes mediante parcialidades o abonos “y que nos esperen”, señaló.

Herrera Ale, reconoció que se encuentran en una situación difícil por lo cual ya están considerando hacer factible un crédito para solventar gastos mismos de la operatividad. Subrayó que se tendrá que priorizar el gasto que es necesario e ir eficientando cada vez más los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento.





“Todo lo que sea ahorita frenar un poquito lo que sea gasto que no sea necesario, no hay de otra , esa es una realidad, ojalá no nos vayan a quitar ahora en diciembre”, recordó.