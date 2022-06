Lety Herrera logra ventaja de 15 puntos: Raúl Meraz

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Gracias a la confianza de los gomezpalatinos, Lety Herrera será por tercera ocasión presidente municipal, debido a que la tendencia es irreversible al tener una ventaja de 15 puntos, mientras que Esteban Villegas va 17 puntos arriba”, declaró el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) local Raúl Meraz Ramírez.

En un ambiente de alegría y triunfo en las instalaciones del comité municipal del PRI donde se congregaron militantes y simpatizantes del tricolor, el PAN y el PRD al ir coaligados, comenzaron a corear “Lety, Lety, Lety” Raúl Meraz aclaró, “con este contundente triunfo no sólo gana la alianza Va por Durango y Va por Gómez Palacio, sino que con estor resultados ganan los duranguenses y los gomezpalatinos porque a nuestro municipio se le devolverá el brillo”.

Aimismo, agregó que Lety Herrera "prometió que vamos a rescatar y a devolverle el brillo a nuestro municipio, porque en los ultimas tres años nuestra ciudad grita de manera urgente que se le atiende luego de tener tres años de abandono por un muy mal trabajo y quedara como una mala historia".

“Estoy muy emocionada porque con esta coalición entre PRI, PAN y PRD, logramos el triunfo y juntos vamos a gobernar, pero quiero dar un agradecimiento especial a mi amigo el diputado federal Shamir Fernández”, señaló Lety Herrera quien agradeció a los gomezpalatinos que la llevaron a ganar.

Un momento muy emotivo fue cuando Lety Herrera levantó la mirada al cielo y dijo, “Papá (Carlos Herrera Araluce), no te falle, te lo prometí y te lo cumplí”.

Hoy he ejercido mi derecho a votar. De corazón deseo que esta jornada electoral se realice de manera tranquila. Que tengan un muy buen domingo! pic.twitter.com/7imQxhl118 — Leticia Herrera Ale (@LetyHerreraAle) June 5, 2022

“Tras conocer estos resultados donde llevo ventaja de 15 puntos y espero que sea más, ya me voy a poner a trabajar porque el pueblo de Gómez Palacio no puede esperar más y ya estoy viendo los perfiles necesarios, pero si les aseguro, que los perfiles deben tener un requisito muy importante para poder trabajar con Lety Herrera en esta administración, Amor a Gómez Palacio y s su gente y el que no lo tenga o que no quiera servir con convicción y con esa pasión, le daremos las gracias y que se vaya para su casa”, señaló.

“Me gustó esta coalición, ganamos juntos y vamos a trabajar juntos, gracias Raul (PRI), gracias Mario Ibañez (PAN) y gracias Cecilio Campos (PRD), pero sobre tofo gracias a mi coordinador Ernesto Herrera Reza”, inmediatamente los asistentes corearon el nombre de Lety, Lety, Lety y se escucharon los acordes del mariachi que llegó entonando el son de la negra siendo parte del festejo por el triunfo que consideraron irreversible.