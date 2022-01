Lety Herrera presenta una visión de fortaleza para la Laguna: Héctor Flores

"Tengo una muy buena impresión del trabajo de Leticia Herrera Ale, además he tenido la oportunidad de coincidir con ella en el Senado de la República, ha hecho un buen trabajo en sus dos administraciones como presidenta municipal, pero será ella y los laguneros quienes den su última palabra".

Así lo declaró Héctor Flores Ávalos precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), al gobierno del Estado de Durango tras ser cuestionado en el caso de que Lety Herrera pudiera ser la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, y agregó, “Indudablemente se trata de contar con perfiles que representen capacidad, experiencia y sobre todo una visión de fortaleza para la región de la laguna y me parece que sin duda alguna Leticia Herrera cumple con el perfil, pero será ella quien tome en su momento la decisión y serán los laguneros quienes deban brindar el respaldo”.

En rueda de prensa que ofreció en las instalaciones del comité municipal del PAN, se le hizo este cuestionamiento luego de que para Gómez Palacio, quien encabezará la alianza en la próxima jornada electoral del presente año será una mujer y emanada de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que, trascendió que pudiera ser Leticia Herrera, de ahí que dijo que cumple con el perfil.

Por otro lado, al cuestionarle sobre el proceso interno de la alianza donde hay dos precandidatos de diferentes partidos políticos, señaló, “En Acción Nacional y en el caso de un servidor, hay completa y absoluta convicción de qué, lo que tenemos que lograr en el estado de Durango, es la unidad de los duranguenses y para lograrlo lo principal es tener unidad en casa”.

Agregó, “Nosotros no estamos dispuestos a participar en un proceso que no provenga de un acuerdo amplio, no estamos dispuestos a aceptar que se pretenda imponer una candidatura en una negociación nacional que no tenga posibilidades de surgir, incluso con la fortaleza que se tiene que surgir de uno de los tres partidos en alianza que son, PRI PAN PRD.

Abundó al decir, “Nosotros en el PAN cuidamos nuestro proceso interno y salimos con mucha fortaleza porque prácticamente sumamos a todos y cada uno de los panistas que aspiraban a esta posición, esto mismo quisiéramos verlo en el PRI y en el PRD, porque es la única manera en la que le vamos a dar sentido a la coalición”.

Tenemos una ruta muy clara y no nos vamos a parar, vamos a ganar el gobierno de Durango y lo vamos a hacer desde luego, a partir de la plataforma que proponemos en el Partido Acción Nacional.