Lety Herrera se compromete a no dejar ningún acceso a comunidades rurales sin pavimentar

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Ante unos 600 coordinadores de comités de base sociales del activismo en el distrito X del municipio de Gómez Palacio, Lety Herrera candidata a la presidencia Municipal por la alianza “Va por Durango”, se comprometió a que de ganar la elección este 05 de junio, durante los tres años que dure su mandato, no dejará ningún acceso a comunidades rurales sin pavimentar.

Invitada a tomar protesta de manera simbólica a siete de estos coordinadores, Lety Herrera, dijo estar emocionada de ver a este ejército de mujeres y de hombres “que nunca imaginé, estaríamos juntos en esta lucha de recuperar el brillo que le quitaron a Gómez Palacio”.

"Gracias", dijo, por esas muestras de cariño, saludar al diputado federal líder nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, Adrián Valles, Héctor Arreola, y a Ernesto Herrera Reza y además a la CNC Coahuila y el diputado federal Shamir Fernández “por ese amor por Gómez Palacio, les prometo que va a ser reciproco”.

Lety Herrera fue invita a tomar protesta de manera simbólica a siete coordinadores de comités de base sociales del activismo en el Distrito X

"Quiero decirles que los tres años que estaré al frente del municipio, no va haber una sola comunidad a la que no le pavimente las entradas, se los cumplo, además de que para eso no voy a tocar un centavo del municipio, porque lo haré con el dinero de mi padre”.

Les recordó a los que ya la conocen, que es mujer que cumple, “mujer que dialoga, mujer que suma no que resta, una mujer que no divide, que tengo sensibilidad pero también tengo firmeza y donde se tenga que usar esa firmeza se va a usar, y la usaremos para devolverle el brillo a Gómez Palacio, Esteban y su amiga Lety”.

La abanderada de los partidos coaligados PRI, PAN, PRD dijo que de todo corazón y por el legado que le dejó su padre Don Carlos Herrera Araluce “les juro que siempre estaré pendiente de ustedes”.