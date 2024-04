Lety Herrera toma protesta a nuevo director de la Policía Municipal

Gómez Palacio, Durango (OEM).- “Es una persona seria, honesta, es una persona que lo he visto trabajar yo, lo he visto cómo se dirige hacia la ciudadanía, y la verdad me decidí exactamente él fuera el director de Seguridad Pública”, de forma textual la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, tomó protesta al nuevo director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Sergio Elías Carreón Chávez.

Ante el pleno del Cabildo y posterior al anuncio por parte de la edil, procedió a rendirle oficialmente protesta al nuevo timonel de esta corporación, al tanto que se congratuló cada uno de las y los regidores con esta decisión para seguir salvaguardando la seguridad y tranquilidad del Municipio de Gómez Palacio.

Al respecto, el hoy titular de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, agradeció la oportunidad a la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, “según sus instrucciones, trabajar en bien de la comunidad con todo el profesionalismo necesario, creo que en las últimas reuniones se ha confirmado que Gómez Palacio es bien visto a nivel nacional en cuestión de seguridad, nada más es cuestión de reforzar las tareas que ya hemos estado llevando a cabo y continuar con la proximidad social que es una encomienda directa de la alcaldesa”, reiteró.

Sobre la distribución estratégica de seguridad y los puntos débiles que las administraciones anteriores habían estado manifestando, sostuvo que nada más es cuestión de continuar en ese mismo tenor y tendencia de priorizar la seguridad en el sector rural.

"Soy egresado de la Policía Federal de Caminos, de la Generación 43, duré 26 años entro de la Policía Federal, durante el último año y medio pertenecí al Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI)" .

Enfatizó que afortunadamente en Gómez Palacio se vive un ambiente de paz y seguridad en todos los sentidos, sobre todo en cuanto a métodos y programas como la conformación de los Comités de Seguridad Ciudadana.

“Esta atmósfera de paz que se ha logrado con la coordinación existente con las autoridades del Mando Especial de la Laguna, Policía Estatal, Policía Investigadora, y en su caso con la Policía Municipal”, sostuvo.

Dijo que otro de los proyectos es que se incrementen el número de efectivos preventivos.