Librería UJED organiza charla con autores de “México Bizarro”

La Librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el marco de las actividades de los Clubes de Lectura de la Librería y Universitarios, continúa con su actividad virtual y llevó a cabo una interesante y participativa charla a través de sus redes sociales con Julio Patán y Alejandro Rosas Robles, autores del exitoso libro “México Bizarro” 1 y 2, para comentar sobre el segundo tomo de esta obra de la editorial Planeta.

Miriam Atenea Jonguitud Díaz, encargada de la Librería-UJED, dio la bienvenida a los participantes: “Agradecemos al público que sigue las transmisiones, a los miembros del Club de Lectura de la Escuela Preparatoria Nocturna, los Clubes de Lectura de la Librería -mixto y juvenil-, y por supuesto, a los autores. Agradezco al rector Rubén Solís Ríos y a las autoridades por todo el apoyo brindado para llevar a cabo estas actividades”.

Julio Patán expresó que “… estos libros son un producto de las obsesiones, los vicios, las aficiones y de la manera en que entiende la historia Alejandro, que se ha formado siempre a contracorriente de la historia oficial y en mi caso estoy más formado en los medios y como ensayista; no tengo formación de historiador, pero siempre he tratado de mantener una voz crítica, me parece que estos dos tonos se conjugaron dando un tono a ambos, son libros que no son tratados históricos”.

“México Bizarro” es un viaje por distintas épocas y personajes de México, una visita a los camerinos más oscuros e inverosímiles de su historia. Los autores cuentan qué hay detrás de la fortuna de un pepenador millonario, un portero secuestrador o un poeta caníbal. O aquella vez que vino Queen y odiaron tanto la burocracia mexicana que juraron nunca volver.

Por su parte, Alejandro Rosas Robles manifestó que “… la historia general de la humanidad es bizarra y lo que quisimos fue que no fuera un libro de coyuntura, sino historias".