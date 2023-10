Llama Lulú García a la unidad de Morena en Durango

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-La dirigente estatal de Morena Lulú García hizo un llamado a simpatizantes y militantes de este partido a tener unidad, para llegar fortalecidos al 2024, además, en este momento no hay convocatoria en el Estado de Durango para senadurías, diputación federal y local, por el momento nadie ha levantado la mano para aspirar a una candidatura, será hasta que se emita la convocatoria en nuestra entidad.

En rueda de prensa lo dio a conocer Lulú García presidenta estatal de Morena en un conocido restaurante de la ciudad, quien estuvo acompañada general Otniel García, para informar que el 2 de octubre se cumplieron 12 años de qué Andrés Manuel López Obrador fundó el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Así también aclaró que la coordinadora de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, no canceló su visita a Durango, sólo se reprogramó, sin embargo, no dijo para cuándo.

Se abordó el tema de las declaraciones que realizó Ofelia Rentería diputada local de Morena, que no quieren que Marina Vitela sea la candidata al senado, qué opina al respecto?, dijo, “Nuestra compañera Marina es la presidenta del Consejo estatal del partido, además no ha manifestado ser aspirante y hasta el momento no hay nadie registrado como aspirante creo que nos estamos adelantando porque ahorita estamos concentrados en el trabajo y tareas que nuestra coordinadora estatal ha dejado para todos los militantes y simpatizantes del partido, que es la construcción de los comités”.

Se percibe una marcada división entre Marina Vitela y militancia de morena, qué opina de esto?, dijo, “Creo que en cualquier contienda salen ese tipo de situaciones, pero el llamado que se les hace a militantes y simpatizantes es ponernos a trabajar, decirles que Durango es diferente y que podemos ir en unidad”.

Finalmente Lulú García reiteró el llamado a la unidad y esperar a que salga la convocatoria y ver quién tiene interés.