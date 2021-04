Llaman a no hacer fila desde la madrugada en Centros de vacunación de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Es innecesario que los adultos mayores de 60 años lleguen a los puntos de vacunación contra la Covid-19 desde la madrugada, incluso que se queden algunos a dormir.

Lo anterior lo manifestó para El Sol de Durango, la responsable del equipo de los Servidores de la Nación, Gabriela Alejandra Espinoza González, quien también desmintió a quienes han mencionado que no alcanzaran vacuna, ya que en la primera dosis en el mes de febrero se aplicaron dos mil 980 vacunas, y serán las mismas que se aplicaran en esta ocasión para quienes están registrados en la cabecera municipal, no puede faltar ni una sola dosis, al contrario, si en este tiempo alguno de los adultos mayores hubiera fallecido, o que no se presentara a recibir su vacuna, esa dosis estaría sobrado, mas no faltando.

Comento que para el lunes 12 de abril se atendieron a 950 personas, para el martes 13 fueron mil 62, y para este miércoles 14 de abril se espera atender a 752 personas adultas mayores, incluso se han presentado personas que no acudieron el primer día y se busca la forma de atenderlas.

Comento que no es necesario que los adultos mayores o sus familiares lleguen en la madrugada a las afueras de los Centros de vacunación, si llegan a la hora marcada, se comienza a aplicar la vacuna por el personal de salud y avanzan muy rápido, en cosa de horas está ya concluido el proceso, y se comienzan a tener horarios muertos, es decir que se queda solo el lugar porque todos llegaron al mismo tiempo, pasaron largas horas formados y eso no es necesario.

Para concluir, menciono que la vacuna de las comunidades aún no ha llegado, pero deberá de ser en los próximos días, se les estará avisando de manera oportuna para que también se acerquen al punto de vacunación en el horario que se les pida, sin tener que asistir desde un día antes a las afueras, no es necesario, recalco.