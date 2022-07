Lluvias tardías preocupan a ganaderos de los llanos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Productores ganaderos de esta región, han manifestado su marcada preocupación por las tardías lluvias, reconocen y agradecen la reciente lluvia, que ya comenzó a llover, pero no pueden dejar de lado que ya es tarde, que seguramente habrá el próximo año mucha falta de forrajes, “y eso nos debe de preocupar”, señalaron.

Asimismo, puntualizaron que las lluvias siempre serán bien bienvenidas, ya que dejarán más cosas buenas que malas, "y en el caso concreto de este 2022, que bueno que siga lloviendo, que los mantos acuíferos se restablezcan, que las presas agarren agua, que los bordos de abrevadero se llenen, eso siempre será bueno y muy necesario, pero en el caso del forraje sí habrá problemas, porque ya es tarde para algunas siembras, porque los agostaderos ya no van a alcanzar a tener buenos pastos, porque pronto llegara el frío", dijeron.

Señalaron que normalmente para estas fechas ya está sembrado por lo menos el 70% de las tierras laborables, los agostaderos ya tienen pasto más firme, fuerte, el cual cuando llega el frío no le pasa nada, sigue siendo apto para alimento de los animales, pero si el mismo pasto lo agarra el frío “tierno”, lo hace polvo, no logra soportar y la tierra queda pelona, y en ese momento en los agostaderos ya no hay pasto, alimento para el ganado, y ese es un grave problema, recalcaron.

"Como gente de campo tenemos fe en que podremos salir adelante", conscientes de que serán meses muy difíciles para la ganadería en Durango, pero de alguna manera se le tendrá que hacer para seguir trabajando, para mantener el hato ganadero, o vender una parte para poder sostener otra, no es el primer año difícil que se tiene en el campo y se continua con la fe y la esperanza de que se saldrá adelante", concluyeron.