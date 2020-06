Locatarios piden fin a la crisis

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Esta situación sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19 ya es insostenible y nos está afectando a todos los sectores por igual, actualmente estamos peor que nunca y no hay para cuándo termine esta contingencia”, lo anterior lo manifestó el comerciante y locatario con más de 30 años en el mercado José Ramón Valdez, José Sáenz Pardo.

Así mismo, comentó que las necesidades de las familias en condiciones vulnerables siguen en aumento y esto no es nada más para las clases más desprotegidas, ya actualmente es también para las personas de media clase y de grandes negocios, esto debido a que la gente que tenía ya no tiene y esto se está poniendo peor todavía más por esta causa.

También dijo “se requiere que la gente de todos los sectores de los diferentes niveles económicos que podamos apoyar, apoyemos a las personas más vulnerables, lo hagamos, porque la verdad es que no podemos estar aguantando más esta situación y contingencia, tenemos que salir a buscar el sustento económico, la gente ya no soporta más tiempo, esto está gravísimo, puede desencadenar repercusiones de otro tipo como robos, asaltos o inclusive suicidios.

Aseguró José Sáenz Pardo, no hay ninguna clase de apoyos para los comerciantes ambulantes, semifijos, establecidos, empresarios e industriales, de parte del gobierno Municipal ni del Estado, mucho menos de la Federación, esto está totalmente muerto no hay ningún tipo de ayuda, es la primera vez que se vive una situación de esta naturaleza.

De igual manera comentó “si esta pandemia generada por el coronavirus no pasa pronto, avizoro una pobreza total en el municipio, estado, en el país y en todo el mundo, debido a que los inversionistas tal vez no quieran o no tengan recursos económicos para reactivar sus empresas, lo que dejaría a la gente como estamos en la actualidad, sin empleo”.

Para finalizar, el comerciante gomezpalatino recalcó “hace falta el apoyo y respaldo de los tres niveles de gobierno para que el sector comercial, industrial y de servicios se pueda reactivar y normalizar, de no ser así, la contingencia sanitaria y de salud pasará pero seguirá una peor que es la económica, y está mucho peor porque no le pega solo a una persona de cada núcleo familiar, sino a toda y todos los integrantes en general”, concluyó.