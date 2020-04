“Los hospitales son para atender a enfermos”

Con información de Erick Guerrero y Marco A. Rodríguez

Las opiniones de derechohabientes de las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 43, 46 y 10 de Gómez Palacio, contrastaron al ser cuestionados si estaban o no de acuerdo en que se destinen áreas de atención para personas infectadas por COVID-19.

En un sondeo realizado a las afueras de estos tres lugares, las opiniones en contra fueron muy evidentes, sobre todo en la clínica 43, donde las personas comentaron que no aceptarían que se adecuaran áreas para tratar a pacientes con coronavirus, "ni lo mande Dios, yo me opondría porque mucha gente no acata las recomendaciones y seguramente esto será un lugar de contagio masivo, además la gente no hace caso, ni conciencia del problema que estamos enfrentando, afirmó la señora María, quien pidió omitir sus generales.

Sin embargo un derechohabiente de la clínica 10 del IMSS ubicada en la calzada J. Agustín Castro y Miguel Alemán aceptó que sería conveniente la adecuación de un área especial en los hospitales para atender a los contagiados por COVI-19, esto con el propósito de que no se concentren en un lugar y posteriormente este sea insuficiente.

"Por humanidad se deben atender a todo mundo y sería bueno adaptar un espacio especial para este tipo de problemas", señaló Alma Rosa Rivera, mientras que otros derechohabientes de la 46 comentaron que es preferible que se habilite el Hospital General que está en el Periférico y se le de uso para atender a los contagiados con coronavirus, pues ya en este hospital (46), hubo uno que incluso falleció y hay temor entre los derechohabientes por un posible contagio.

En su mayoría aseguraron que pese a tomar todas las medidas necesarias, prefieren que sean tratados en lugares especiales exclusivos para atender esta pandemia, pues con esto se evitaría que los contagios se incrementaran en los mismos nosocomios, como ya sucedió en un hospital de Monclova, Coahuila.

En otros municipios

Durante el sondeo realizado al exterior del Hospital Integral de Nuevo Ideal, el cual al ser regional, recibe a pacientes de diversos municipios a la redonda, la mayoría de sus usuarios dijeron no estar de acuerdo con que ahí sean atendidos pacientes que presenten síntomas relacionados con Coronavirus.

Al interrogar a pacientes que se encontraban en el exterior de dicho nosocomio sobre su postura si el sector salud designará este hospital para atender a pacientes con COVID-19 fue un rotundo no, bajo el argumento de que para la gran mayoría de los habitantes de este municipio el hospital integral es la instancia más cercana con la que se cuenta y al asignarlo sólo para pacientes infectados estarían en riesgo en caso de que este virus se propagara, lo que derivaría en la carencia de atención médica.

Local ¿Conoces tus derechos laborales en una emergencia sanitaria? Asimismo afirmaron que aún y cuando aquí por el momento no se tiene registro de infectados de COVID-19, de viva voz de los doctores y personal de enfermería hacen saber a los pacientes que carecen de material, medicamentos y personal para llevar a cabo ese tipo de atención.

Mientras tanto, en el municipio de Canatlán, muy cercano a la ciudad de Durango, la gente se mostró más flexible, ya que aseguran que los hospitales están para atender a los enfermos, en general, sin hacer distinciones si son o no contagiados por COVID-19.

Pese a ello, la información sobre la atención de estos pacientes en otros municipios del estado, además de la capital y la Comarca Lagunera, donde ya se establecieron zonas de atención, es aún incierta, tal es el caso de Rodeo, en donde el personal médico asegura que no tiene definido ese tema pues solo cuentan con un hospital general, que además está muy limitado.