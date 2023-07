Los semáforos en Villa Unión no eran una prioridad: Yameli Salas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -La regidora del partido Movimiento Ciudadano en este municipio, Yameli Salas Saltijeral, señalo en entrevista con El Sol de Durango, que la instalación de los semáforos que se inauguraron y pusieron en funcionamiento este pasado jueves, no eran una prioridad, por lo tanto, ella no estuvo de acuerdo en esta obra, dijo.

Comentó que el municipio de Poanas tiene muchas necesidades que son verdaderamente urgentes, como el arreglo de las carreteras a varias de las comunidades, acciones que significan un verdadero desarrollo para cientos de familias, pero la alcaldesa y algunos regidores optaron por la colocación de los semáforos, obras que se ven pero que no son verdaderamente prioritarias.

Las urgencias y verdaderas necesidades del pueblo de Poanas, son muchas otras que a diario registra la administración, así como cada regidor, las comunidades tienen muchas necesidades, arreglos de calles de la cabecera, cosas y obras que son verdaderamente necesarias, por tal motivo insistió, "yo como regidora no estoy de acuerdo en esta obra, asistí a esta invitación porque inicio la campaña de vacaciones seguras, y como presidenta de la comisión de seguridad es mi obligación, mas no por la inauguración de los semáforos que no eran necesarios”.

Comentó que como administración municipal se deberían de realizar otras actividades, por ejemplo la capacitación del personal a cargo de las direcciones, poniendo como ejemplo que se realizo una visita a la secretaria de obras públicas del gobierno del Estado, para gestionar obras importantes, "ahí se nos informo que los proyectos y propuestas que había presentado la dirección de obras, estaban mal realizadas y por lo tanto quedaban fuera de todo programa, esas si son verdaderas necesidades y no se atienden", dijo.

Otro de los temas que abordo y considero ella muy importante, es como tiene la presidenta municipal a una persona de nombre Mario Lerma como coordinador de las direcciones, cuando "no tiene la más mínima idea de como se hacen las cosa", y ahí están los resultados, "estamos reprobados en gestión ante los gobiernos federal y Estatal, antes de hacer obras innecesarias, se debería de tener personal capacitado que de verdaderos resultados a la comunidad en general", aseguró la regidora.

Concluyó apuntando que ella como representante del pueblo en el cabildo, continuará reclamando y levantando la voz en los temas que considera que no sean correctos, reconoció que no logra hacer mucho porque son mayoría los que apoyan las obras innecesarias, "pero no dejare de levantar la voz para que se escuche a los que no estamos de acuerdo en las acciones que no se deben de hacer, o lo que deja de hacer la administración municipal por tener personal que no esta capacitado para dicho puesto".