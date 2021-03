Lulú Esquivel nueva dirigente de Movimiento Ciudadano en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). - Quien fuera la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en dos ocasiones, así como regidora del ayuntamiento por el mismo partido político, Lulú Esquivel, fue nombrada este pasado fin de semana como coordinadora municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Al ser entrevistada por este matutino, señaló que se fue decepcionada de las malas decisiones que se tomaron en el PRI, sin contar con las bases y con la gente que verdaderamente hace fuerte al partido, es increíble dijo, que quieran que trabajemos de la mano con quien hemos considerado nuestros enemigos políticos durante toda la vida, tales como el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).

Mencionó que, para tomar esta decisión, diálogo con muchos de los compañeros con quienes trabajo en muchas campañas políticas, buenas y malas, y el 90 por ciento de las respuestas fueron idénticas, molestia por esta Alianza antinatural, de ahí que, entre varios ahora ex priistas, se analizó la posibilidad de participar políticamente en otra trinchera, y se decidió aceptar la invitación para trabajar en el partido Movimiento Ciudadano en Vicente Guerrero.

Señaló de manera tajante, que no se siente una traidora, ni ella ni sus compañeros, ya que quiénes traicionaron al PRI fueron quienes hicieron una alianza que no puede ser correcta, cuándo como priistas pudieron haber dado la pelea e incluso perder en las elecciones, si es cierto, pero con la dignidad y la convicción que se ha creado durante mucho tiempo en ese partido, entonces quién traicionó primero fueron ellos, no los que buscamos servir a la ciudadanía con dignidad desde la trinchera que sea necesaria, recalco.