GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Para exigir justicia y la liberación de Brenda Estefanía “N”, familiares y amigas realizaron una marcha y manifestación pacifica, piden apoyo a la Fiscal general de Durango Ruth Medina Alemán, debido a que la están acusando por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa en contra de su expareja.

Encabezando la marcha con pancartas fue la madre de la joven, señora Rosa María Muñoz Pérez, partieron del bulevar Miguel Alemán y Victoria hasta el Palacio de Justicia ubicado en calle Morelos entre Independencia y Centenario, frente a la plaza principal.

Expuso también que el licenciado quien llevó el proceso desde el inicio, aconsejó mal a la que debe ser la víctima, le dijo que declarara todo lo contrario de lo que sucedió, incluso le dijo que declarara que el ex novio de nombre Anthony Soto no se brinco a la casa, según que para fuera mas fácil el proceso y poderla liberar, ya que se argumentaría como Violencia intrafamiliar, pero fue acusada de homicidio en grado de tentativa.

Recordó que los hechos se registraron el pasado 16 de mayo en el domicilio de Brenda en la colonia Chapala de Gómez Palacio, donde afirmó que Antohny, el exnovio de su hija entró a la fuerza a su casa y la agredió, pero la joven se defendió y lesionó al probable agresor quien tuvo que ser hospitalizado, pero ya anda en la calle.

La señora María Muñoz acusó que hay muchas anomalías e irregularidades y eso mantiene a su hija internada en el Centro de Reinserción Social número 1 de la ciudad de Durango, por tal motivo pidió ayuda a la Fiscal Ruth Medina y que tome cartas en el asunto para esclarecer esta situación.

Madre desesperada pide justicia para su hija en Gómez Palacio / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

“No me han dejado ver a mi hija, me dicen que tiene que pasar un mes para verla, por eso no se en qué condiciones está, la tienen incomunicada, ya estoy desesperada”, señaló.

A pregunta expresa, respondió, “El ex novio golpeo a mi hija, la trató de ahorcar pues presentaba huellas de agresión y también en la cabeza, incluso hay un dictamen, pero todo esto lo están omitiendo”.

Argumentó que su hija actuó en defensa propia, tomó un cuchillo y lo hirió, pues presenta una herida de 7 centímetros y no daña órganos vitales y la están acusando de homicidio en grado de tentativa, además ella misma habló al 911 para pedir la ayuda, solo exijo justicia para mi hija.