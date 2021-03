Madres de familia realizan protesta en escuela de Canatlán

CANATLÁN, DGO. ( OEM).- Madres de familia realizaron protesta afuera de la escuela primaria " Gral. Lázaro Cárdenas" en la tarde de lunes, denunciando a un maestro, de nombre Antonio "N", por presuntos actos deshonestos contra una alumna de nombre Lucía.

Fueron aproximadamente veinte personas las que con carteles mostraron un fuerte señalamiento en contra del citado docente, que labora en dicha institución educativa, denuncia pública que también alcanzó al plantel, generalizando la queja.

leyendas como " Lucía no fue la primera pero queremos que sea la única ", " Lucía no esta sola", " No hay inocencia en los juegos cuando está de por medio la integridad de nuestros niños", " En esta institución protegen abusadores" se plasmaron en carteles.

Este acto de protesta se realizó afuera de la escuela citada, ubicada frente a la plaza jardín Juárez.

La situación que deriva la protesta del lunes tuvo lugar el domingo 28 del presente mes, cuando una madre de familia acusó al citado maestro de violar o manosear a una niña, al.parecer en el interior de una tienda, interviniendo la Policía Investigadora del Delito ( PID), deteniendo al presunto, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio Público, de acuerdo a lo informado por el director de Seguridad Pública de Canatlán.

Como referencia se recuerda que hace varios años, una madre de familia denunció a dicho profesor, por presuntamente abusar de su hija discapacitada dentro de la escuela.

En aquella ocasión se tuvo la intervención de personal de la Secretaria de Educación en el Estado, la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así como personal directivo del plantel.

Al concluir el proceso de investigación el maestro señalado fue exonerado y continuó laborando en el plantel.