Mallas antigranizo deben ser prioridad para productores de manzana: Ramón Delgado

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Las mallas antigranizo debieran ser proyecto prioritario de fruticultores y gobierno en la región manzanera de Canatlán, dice el productor Ramón Delgado Campos, luego de mencionar un siniestro fuerte por granizo que se registró en la región frutícola de Chihuahua.

Ya nos urge un programa para poner mallas en las huertas atendidas de pérdida, lamentablemente siempre lo pensamos faltando “15 para las 12”, que permita darle mayor certeza al productor durante la temporada de lluvias, menciona.

Cuando tenemos posibilidad de tener para comprar una hectárea, optamos por gastar en otra cosa que no es para el negocio del que se vive, aseveró, haciendo ver que el gobierno municipal ha implementado acciones de apoyo en este rubro.

Recordó que los apoyos que hubo hace tres años, por parte del gobierno estatal, los intermediarios no entregaron lo autorizado, mencionando el caso particular. A nosotros nos deben aún la malla correspondiente a una hectárea ( 70 mil pesos) y es hora que no se le ha exigido al proveedor Jorge Polo, una situación que también le sucede a otros fruticultores de la región.

El apoyo era tú pagas una hectárea y el Gobierno de estado te paga una hectárea; Yo pague dos hectáreas y me deberían entregar dos hectáreas y solo me entregaron una, me deben una hectárea y así varios productores, menciona, pero a nadie le importó reclamar; nosotros simplemente no hemos firmado la entrega recepción

Entrevistado por separado, Raúl de la Paz Martínez, presidente de la Sociedad de Fruticultores “ J. Guadalupe Aguilera” SPR dijo que en ese citado programa se apoyó aproximadamente a 28 productores, beneficiando a cerca de 87 hectáreas.

En su mayoría todos quedaron conformes, a excepción de algunos que no hicieron la aportación requerida y en el caso del Doctor Ramón Delgado, se hizo a través de su hermano debido a la carencia del título parcelario, pero creo que al final Jorge Polo se hizo la entrega.

Coincidió de la Paz Martínez con Delgado Campos, en la necesidad de que el programa de mallas antigranizo debe ser más prioritario debido al riesgo que se corre durante la temporada de lluvias.