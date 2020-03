Malversación de recursos por 600 mdp detectan en la administración de LHA

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). Familiares de la ex alcaldesa Leticia Herrera Ale así como de ex funcionarios y “operadores” de la pasada administración, muchos de los cuales que ni siquiera trabajaban realmente, cobraban en la nómina en el trienio 2016-2019, sin que el entonces responsable de las contrataciones de personal, el ex oficial mayor Francisco Bardán Ruelas –hoy séptimo regidor- hiciera señalamiento alguno originando en Gómez Palacio una malversación de recursos por alrededor de 600 millones de pesos, reveló el síndico municipal Omar Enrique Castañeda González en la Sesión de Cabildo.

Fotografías y documentos con los números de las claves presupuestales de los empleados de la anterior administración, Castañeda González señaló la contratación del ex director de Desarrollo Social, -Víctor Habib Araluce- y su hermana, -Diana Habib Araluce-, ambos sobrinos de la ex presidenta.

“Está el aspirante a analista político Eduardo Faudoa, que tenía aparentemente ahí trabajando y digo aparentemente porque a veces se le veía, a veces no, a su esposa –Claudia Reyes- en Desarrollo Económico”, continuó.

El ex síndico municipal Lorenzo Natera, tenía a su esposa -María del Rosario Canales Rodríguez-, en el DIF Municipal; a su hermano –Juan Antonio Natera Ruelas- en Obras Públicas; a uno de sus hijos en el Departamento Jurídico –José Lorenzo Natera de la Torre, a su hija en Desarrollo Social –Angélica Selene Natera- y a otro hijo en Sindicatura -Lorenzo Antonio Natera-.

Agregó que el ex director de Seguridad Pública Municipal –Ricardo Fontecilla Almaraz- tenía a su hijo –Ricardo Fontecilla- como juez cívico “incluso hasta con un conflicto de interés porque él detenía los presos y quien los juzgaba era su hijo y entonces todo queda en familia y ¿Cómo hay certeza jurídica para los detenidos?”.

El ex director de Tránsito –Luis Willey Manjarrez- tenía a su hijo –Luis Willey Saade-como director de Sideapar. “Además cabe mencionar que había aviadores: el hermano de la ex directora del Instituto de la Mujer-Leticia Gamboa García, Carlos Gamboa Gamboa- que nadie sabe qué hacía, recibía 45 mil pesos de la nómina municipal”.

“La ex directora de Relaciones Públicas, -Rebeca Ramírez Jurado- tenía a dos de sus hermanos Carlos y José Luis Ramírez Jurado- en puestos directivos de seguridad pública que tampoco sabemos qué hacían.

Benito Carriedo no sabemos él que hacía; está él en la nómina, y está su hija también en la administración pasada, y no lo señaló ni como árbol genealógico ni como nepotismo, pero lo que sí es grave es que esto sí es una desviación de recursos públicos”, advirtió.

“La información, pues ésta sí es información fidedigna. Hay aquí las claves presupuestales de cada persona que hemos mencionado, y están aquí los sueldos que recibía cada aviador, cada aviadora, cada familiar de esa administración y bueno, aquí está la familia feliz”, indicó Castañeda González.

“¿Por qué no lo hizo con Leticia Herrera, la ex presidenta municipal? ¿Por qué no lo hizo con todo el cuerpo directivo y no solamente estaban en posiciones directivas sino que tenían a sus hijos en posiciones directivas?”, cuestionó al ex Oficial Mayor.

Como comisario de esta Administración Municipal, el Síndico Municipal expuso que “no podemos dejar de atender lo que sí es un asunto de esta administración: la revisión de las cuentas públicas pasadas; los señalamientos y la presentación de las denuncias correspondientes”.