Mando Especial de la Laguna, ejemplo a nivel nacional: Esteban Villegas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Tras recalcar que el Mando Especial de la Laguna es un ejemplo en materia de seguridad a nivel nacional, el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal aseguró que está a favor de que continúen en la región, y agregó “estoy a favor de que no vayan a quitar al ejército”.

Aclaró “aquí funciona el Mando Especial de la Laguna, pero aquí no está militarizado el tema de las calles, pero ayuda mucho el ejército mexicano y la Marina a poder mantener hasta ahorita los niveles que tenemos en la seguridad”.

Dijo que si este Mando Especial se llevara su forma de operar a otras partes del país, como se implementó en Gómez Palacio, "creo que mucho más rápido podemos estar mejor capacitados y poco a poco el ejército irá regresando a sus cuarteles", indicó.

Aunque reconoció que el único problema que enfrentan para que sigan los soldados en la región es el dinero, ya que el Estado tiene que poner una cantidad de recursos dependiendo de los elementos que vengan, por lo que mantienen el diálogo, ya que las circunstancias no son favorables "porque no tenemos ni para pagar la nómina".

“Ya platiqué con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval Gonzáles, el de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán y el de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio desde hace 15 días para abordar estos temas de seguridad para el Estado de Durango y la región lagunera”, dijo.

Por ello el gobernador indicó que se debe realizar un plan que les permita que la federación genere más recurso para tener una mejor policía, mejor capacitada, con armamento adecuado para poder hacerle frente a lo que el Estado tiene que hacerle frente.

Finalmente Villegas recordó, “si no hubiera sido por el ejército mexicano estar en la laguna en aquellos años con la figura del Mando Especial (hace una década), no se hubiera salido tan pronto de aquella etapa de violencia de la cual no queremos que vuelva a pasar en esta región”, puntualizó.