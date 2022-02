Mantener la calma y llamar a la unidad es la prioridad: Armando García

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –Para el aspirante a precandidato a la presidencia municipal por del Partido Verde (PVEM) en este municipio, Armando García Meza, la prioridad es mantener la calma y hacer un llamado a la unidad para poder enfrentar una elección con fuerza ciudadana que lleve los abanderados al triunfo en las urnas en el próximo mes de junio.

Reconoció que se han realizado varias encuestas ciudadanas para poder saber quién está mejor posicionado, y que sea el próximo candidato a la presidencia municipal por la alianza "Juntos haremos historia" conformada por el PVEM, Morena, PT y RSP, encuestas que me tienen muy tranquilo, porque sabemos que la ciudadana nos respalda, no de ahora, si no de muchos años de trabajo en bien de la comunidad, reitero.

Se dijo Armando García, respetuoso de las actividades que está realizando su compañero de partido, quien también ha sido encuestado para definir quien puede ser el candidato, no estoy de acuerdo con sus métodos, menos de proclamarnos ganadores antes de tiempo, pero respeto su manera de hacer política, de lo que si estoy seguro es que debemos de hacer un llamado a la unidad, a trabajar juntos por que la ciudadanía este consiente de que se ocupa experiencia en el próximo gobierno, buenas relación con el estado y la federación, porque eso es lo que vendrá a detonar mejores momentos para todas las familias de Poanas.

Finalizo mencionando el empresario Armando García, que se está en espera para que en próximo días este en el municipio la abanderada única de Morena al gobierno de Durango, Marina Vitela, y se espera que antes de su arribo o en esa reunión, ya se pueda dar a conocer el nombre de quien abanderada la alianza rumbo a la presidencia municipal, decisión que deberá de contener el sentir del pueblo de Poanas, se debe de reflejar el trabajo que se ha realizado y por supuesto la experiencia para sumar más votos a la próxima candidata.