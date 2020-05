Manuel Jiménez Gallegos, tres veces alcalde y hombre de visión progresista en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Hablar de don Manuel Jiménez Gallegos es destacar a un gran canatlense, que siendo revolucionario destacado, líder agrarista a nivel estatal, fundador y primer presidente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Durango, fue también tres veces presidente municipal.

En el año 1928, don Manuel ocupó por vez primera la presidencia municipal de Canatlán, puesto público que muy pocas personas querían asumir por las condiciones políticas y económicas presentes en aquella época.

Eran muchas las personas que sentían respeto y simpatía por él gracias a su labor social hacia los ejidatarios A pesar del cargo que ocupaba no dejó a un lado su sencillez, siguió vistiendo con pantalones de pechera y huarache de tres agujeros.

Como presidente municipal buscó siempre un sitio especial para la educación consiente de que era el vínculo personal para un desarrollo “ Y como no tuvo la oportunidad de terminar la educación primaria siempre buscó impulsar un espacio para el estudio.

Como padre predicó con el ejemplo, como lo muestra el hecho de que cinco de sus hijos se dedicaran a la docencia, como fue el caso de Elías, el primogénito, Celia, Angelina, Estela y Concepción

Su visión hacia el buscar que la educación llegara a todos lo muestra un mensaje público para los padres de familia del municipio, publicado el día 21 de enero de 1918, recién entrado en funciones, donde les pide el enviar a sus hijos a la escuela con verdadera puntualidad, adelantando que se tomará nota de los alumnos faltistas, a fin de exigir a sus padres que cumplan con lo preceptuado por la Ley de Enseñanza vigente en el Estado.

Pero no solo eso sino que fue más para allá, al adelantar que los padres o tutores de los niño que no cumplieran con lo prescrito en ese tercer artículo de la ley serían castigados con multa de uno a veinticinco pesos o arresto de uno a treinta días, previniendo también a los profesores de ambos planteles a no encubrir a los faltistas, porque se harían cómplices del atraso.

Qué tiempos aquellos, cuando se podía marcar desde el gobierno municipal la hora de ingreso , que en este caso, sería a las nueve de la mañana de los meses de noviembre a febrero y media horas desde marzo hasta mayo.

También buscó, desde entonces, la creación de una escuela de nivel secundaria, gestionando que este servicio se pudiera cumplir en escuelitas particulares, como se acostumbró durante mucho tiempo, siendo Jiménez Gallegos parte del patronato que logró este proyecto, poco menos de treinta años después, como tesorero del patronato pro construcción de la escuela secundaria federal Mariano Balleza.

El año de 1935 se creó la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos siendo don Manuel su primer secretario general, acompañado de Timoteo Alba como secretario de Organización y Propaganda, Emilio Rubio secretario y como vocales Juan Manuel Tinoco y Sixto Fernández.

Fue promotor de la construcción de la escuela Tierra y Libertad, siendo el señor José Gurrola quien donó un lote en la colonia Ejidal, para su construcción, la cual los campesinos construyeron con sus propias manos, abriendo sus puertas el día cinco de enero del año 1936 y fue la primera escuela elemental de sostenimiento gubernamental.

Veinte años después, la entonces directora Carmen Moreno Romero y los maestros María de la Luz Castro, Beatriz Madrigal, Alicia Vázquez Mancinas, Pedro Soto Vázquez y Miguel Morales Calleros, apoyados por la sociedad de padres de familia que presidía Antonio Salazar, acordaron denominar al aula izquierda del entonces edificio “ Manuel Jiménez Gallegos”.

Fue de nueva cuenta presidente municipal en el bienio 1941 – 1942 y teniendo carencias económicas personales, envió una carta al duranguense y ex gobernador Jesús Agustín Castro, Secretario de la Defensa Nacional, solicitando se le reconociera como veterano de la revolución, siendo no solo aceptada su petición, sino que fue integrado como Capitán Primero.

Como dato anecdótico y que hablan de su lealtad personal, siendo por siempre del Partido Nacional Revolucionario, antesala del Revolucionario Institucional, don Manuel al frente de la Liga de Comunidades Agrarias en Durango, integrara un partido político “Acción Proletaria” apoyando la candidatura del General Jesús Agustín Castro a la presidencia de la república.

Fue en el Congreso Agrario Extraordinario realizado el mes de mayo de 1936 cando se ratificó la decisión de separarse del comité estatal del PNR, reiterando su adhesión a las políticas del presidente Lázaro Cárdenas, tomando el acuerdo de proponer como candidato a gobernador al señor Alfonso Burciaga y para el Senado de la República al Licenciado Alberto Terrones Benítez, así como los correspondientes candidatos para diputados locales en los once distritos del Estado.

Fue presidente del comité pro construcción del hospital rural, acompañado de Miguel Morales Calleros como secretario y Francisco Vázquez Reséndiz como tesorero, obra que fue inaugurada el mes de abril del año 1958

Su tercer período al frente de la presidencia municipal fue en el trienio 1958 -1961 y fue durante su administración cuando se inauguró la planta de alumbrado público, el día 13 de mayo de 1|960 ya que hasta entonces, el pueblo de Canatlán solo contaba con una pequeña planta que abastecía a una parte de la ciudad.

Presentes en la ceremonia, el presidente de la república Adolfo López Mateos, el gobernador Francisco González de la Vega y como anfitrión, el presidente municipal Manuel Jiménez Gallegos, siendo maestro de ceremonias uno de los mejores oradores que haya tenido Canatlán, Agustín Ruiz Soto, quien con el tiempo fue diputado local, legislador federal y Senador de la República.