Marcelo debe sumarse al Frente Amplio por México: Martín Ochoa

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Marcelo Ebrard no lo debe pensar más y debe sumarse a los trabajos que realiza la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez”, afirmó el dirigente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín Ochoa.

Entrevistado al respecto dirigente municipal del partido del Sol Azteca expuso, “sabemos que Marcelo es una persona muy inteligente y que está muy bien relacionada no sólo en el país sino en el extranjero, luego de su paso por la cancillería, además es un buen político de ahí que estaría bien que sumar a los trabajos de este frente amplio”.

Asimismo, mencionó que el aún integrante de Morena, exaspirante a la coordinación de los esfuerzos de la 4T, Marcelo Ebrard le aportó mucho a su partido, "ahora vemos que le dio la espalda y aún no define si se queda o se sale, pero que no lo piense mucho y las puertas del Frente Amplio están abiertas".

Indicó que fue la propia Xóchitl Gálvez invitó a Ebrard a unirse al Frente Amplio, "aquí las puertas están abiertas".

No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 8, 2023

Por otro lado, Martín Ochoa acudió al informe de resultados que rindió el gobernador Esteban Villegas Villarreal para los integrantes del Frente Amplio por México, al cual asistieron los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como la misma Xóchitl Gálvez.

Y aseguró que estarán trabajando desde el PRD con la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez y en unidad con el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para fortalecer los trabajos.