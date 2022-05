Marcelo Ebrard respalda a Marina Vitela

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Marina Vitela es una persona que entiende lo que atraviesa cada persona, cada familia, lo que cuesta salir adelante y mantener un hogar, está acostumbrada a triunfar”, declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En su visita a la Laguna, el canciller mexicano dijo que se presenta como ciudadano mexicano y da su apoyo a la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Durango”, Marina Vitela Rodríguez; así como a la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango; y a la aspirante de Lerdo, San Juana Teresa González.

Previo al mitin político que se realizó en la Expoferia Gómez Palacio, Marcelo Ebrard, llegó acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Al ser entrevistado, sobre la candidata Marina Vitela, quien ha recibido muchos ataques al interior de Morena y al exterior, Ebrard Casaubón respondió, “siempre el éxito genera envidia y ataques, pero lo cierto es que por ella hablan sus hechos, ha tenido una vida de reponer y sobrepasar todo tipo de inconvenientes y adversidades muy grandes que son las que vive la mayor parte del pueblo”.

Asimismo, destacó el trabajo de la candidata a la gubernatura del estado de Durango, “vengo en calidad de ciudadano, y como tal tengo derecho a dar mi opinión y respaldar a quien yo decida y apoyo a Marina Vitela al gobierno estatal de Durango, porque representa un claro mensaje de unión y apoyo al ‘proyecto transformador que encabeza Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Agradezco a Marina Vitela su invitación a Durango esta mañana para compartir la visión internacional de México, el vinculo con la comunidad duranguense en EU así como el Diálogo Económico con ese país. pic.twitter.com/kQXsxk53SU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 14, 2022

Lamentó los ataques y el fuego amigo al interior de Morena, pues el éxito de personajes como Vitela Rodríguez, siempre llamarán la atención y serán objeto de envidias y ataques.

“Soy un ciudadano libre, hoy es un día que no tengo actividades, por eso no consideramos allá en México porque tengo autorizado conforme a la ley y yo puedo dar mi opinión siempre y cuando no use yo recursos que son del gobierno”, aclaró en relación a los señalamientos hechos por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al cuestionar la visita de un funcionario público federal para hacer proselitismo político.

Respecto a si el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sigue en su postura de no acudir a la Cumbre de las Américas, respondió “bueno, ahora depende de los Estados Unidos, porque en el año 2012 se llegó a un acuerdo de que se invitaría a todos los países de América, pero ahora hay versiones de lo que dijo un subsecretario del vecino país del norte de que no iban a invitar a algunos países, a pesar del acuerdo que ya se había tomado hace 10 años de que todos deben ser invitados”.

Ebrard Casaubón dijo en forma tajante “que se respete lo que ya se había convenido”, luego recordó que en el año 2015, el entonces presidente de EUA, Barak Obama estuvo con el también entonces presidente de Cuba, Raúl Castro y otras personas, con esos hechos, lo único que pedimos ahora que se respeten los acuerdos.