Marchan y bloquean acceso a Torreón por sustracción de la niña Luisa

Gómez Palacio, Durango.- Tras pasar una semana sin saber dónde ni cómo está la niña Luisa Reynoso Amador, de tan solo 5 años de edad, a las 9:00 horas de este jueves familiares y amigos realizaron una marcha que salió de Soriana Centenario de Gómez Palacio y recorrió el bulevar Miguel Alemán rumbo al Puente Plateado.

A manera de presión, para que ya encuentren y entreguen a la menor, al cruzar del lado de Coahuila impidieron el acceso vehicular a Torreón, lo que generó un gran caos, ya que duró pasadas las 11:00 horas.

Su madre, Anahí Amador, manifestó que debido a su tristeza no ha comido, no duerme, se la pasa llorando, solo se mantiene con agua y ya no puede más con la desesperación.





Es por eso que pidió la detención de su expareja, identificado como Luis “N”, pues lo que está haciendo es un delito y al mismo tiempo afecta la educación de su hija ya que tampoco la ha llevado a la escuela.

Familiares no duermen ni comen, están destrozados; exigen justicia / Foto: Antonio Meléndez / El Sol de la Laguna

“Es muy grande el dolor que estoy sintiendo, y mi familia está igual, también sus maestras y compañeras. Ya no sé qué hacer. Estamos destrozados”.

“Luis, hazlo por la niña, regrésala, tú sabes que ella quiere estar conmigo, que siempre ha vivido a mi lado, ya no la hagas sufrir más, eso es violencia, Luisita está sufriendo. Ella sabe que algo no anda bien”.

Se trata de Luisa Reynoso Amador, de 5 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril./ Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

Comentó que toda la problemática obedece a que ya no quiso seguir en la relación y él se llevó a la infante a manera de venganza.

Fue el pasado 25 de abril cuando el Luis “N” pasó por la niña a Plaza Cuatro Caminos en Torreón, en donde estaba comiendo con su abuela materna, María del Refugio y otros familiares.

Activan Alerta Amber por sustracción de niña en centro comercial de Torreón./ Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

“Estábamos comiendo y el papá me habló y dijo que si podía pasar por ella y que la iba a regresar en la tarde, que le iba a comprar un regalo. Todavía llegó, se sentó a platicar y comer con nosotros, y ahora no sabemos nada de él ni de mi nieta. Ya no puedo más, necesito a mi nieta”.

Gran caos vial se generó en el Puente Plateado / Foto: Antonio Meléndez / El Sol de la Laguna

Tanto la mamá de Luisa como su familia llevan a cabo el procedimiento legal mediante la denuncia de sustracción y la tarde del pasado miércoles se emitió su ficha de búsqueda, además de activarse la Alerta Amber.

Las autoridades consideran que Luisa está en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.