Marina Vitela lamenta secuestro de hermano de empresario con quien la vinculan

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Hoy nos hemos levantado con una noticia que lastima a la sociedad, debido a que un grupo de desconocidos encapuchados se llevaron al hermano del empresario que sólo salió a declarar y defender su empresa en días pasados”, la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marina Vitela Rodríguez, lamentó y condenó dicha acción.

En rueda de prensa que ofreció en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Gómez Palacio, fue acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; el delegado en la entidad; Ignacio Mier, la candidata a la alcaldía Betzabé Martinez Arango; y el dirigente estatal, Otniel García Navarro.

Con evidente tristeza, coraje e impotencia, Marina Vitela, dio a conocer que ayer miércoles, un grupo de desconocidos prácticamente secuestraron al hermano del empresario, y sin dar nombres, ni mostraron una denuncia, aseveró “sabemos quién está detrás”, comentario que fue respaldado por el líder de Morena nacional, Mario Delgado.

Asimismo dejaron en claro que no permitirán que amenazas, agresiones e intimidaciones los detengan, tal como sucedió con la desaparición del hermano del empresario que desmintió la nota publicada en un medio nacional.

De igual manera señalaron que familias del medio rural han sido amenazadas, “los adversarios no tienen límites y gastan millones en campañas de desprestigio; nosotros vamos a trabajar por las familias y por la libertad que todos queremos”, dijo.

Marina Vitela nuevamente lamentó la situación ocurrida, luego de que el empresario presuntamente acusado de triangular contratos de obra mientras dirigía el Ayuntamiento de Gómez Palacio, salió a defenderse. Sin embargo la mañana de este jueves se enteraron de que personas encapuchadas levantaron a su hermano, “es una noticia que lastima a nuestra sociedad y que en nuestros tiempos no debería pasar; pero esas prácticas sabemos de quién son”, aseguró Marina Vitela, sin mencionar nombres.

“Con el cambio verdadero, vamos en la Laguna, vamos a pelear por nuestra libertad y defensa de la ciudadanía; no es necesario que emitan una opinión, yo sé que llegan hasta ustedes y los amenazan”, dijo al recalcar que es mentira que ella y sus hijos estén involucrados.

Sin embargo, reconoció que existe una empresa que formaron hace tiempo mientras se encontraba en la ruta política a la gubernatura, pese a ello, dicha empresa no tiene movimientos empresariales, “la formamos para que trabajaran mis hijos como prestadores de servicio y con alguna otra actividad, pero al final del día yo me voy a la ruta política y decidí trabajar acá y pues ya sé lo que va a suceder, pues ellos no son trabajadores, ni prestadores de servicio ni proveedores ni nada que ver con el gobierno”, comentó.

La aspirante por Morena, PVEM, PT, RSP y R5; recalcó que ellos se van a quedar en su casa como hasta ahora, trabajando donde trabajan para poder sostener a sus familias “y yo seguiré en esta parte de la política”, pero fue enfática al recalcar, “defenderé a mi familia con los dientes si es necesario y también defenderé a mi pueblo como sea”.

Denunció además que en el área rural la gente vive con miedo, porque llegan a amenazarlos solo por tener una lona a fin a Morena, “no puede suceder y no lo podemos permitir los laguneros”, también dijo sentirse protegida, “no estoy sola, tengo gran respaldo del partido y respaldo social, y acompañamiento de Morena”.

Por su parte, el dirigente nacional, Mario Delgado, condenó lo ocurrido en contra del empresario y su hermano, porque son campañas de terror que tratan de descalificar a los candidatos con medios nacionales pagados que difunden mentiras.

Calificó como ataques cobardes en contra de la candidata y su familia, “estamos con la futura gobernadora y decidimos venir de inmediato a darle nuestro respaldo ante adversarios sin escrúpulos, ni límites. Tenemos audios de los millones de dólares que gastan para campañas de desprestigios, saben que están derrotados y solo les queda las mentiras, calumnias y amenazas. La gente ya decidió por un cambio y los adversarios seguirán gastando millones y seguirán perdiendo las elecciones”, dijo.

Asimismo calificó a Marina Vitela, como una mujer honesta, forjada en la lucha que no se deja de nadie, y va a defender a todos los duranguenses como su familia, y se acaben los corruptos para que la gente viva en libertad”, enfatizó Mario Delgado.

Finalmente, el líder nacional de Morena hizo un llamado a la ciudadanía para no tener miedo, ni se deje intimidar y el 5 de junio se decidan por el cambio verdadero, “tenemos un gran liderazgo que los va a conducir a la victoria”.