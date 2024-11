Gómez Palacio, Durango (OEM).- Para la diputada federal por Durango, Marina Vitela,es de vital importancia dotar de igualdad y respeto los derechos humanos de las mujeres en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Te puede interesar: Alejandra viajó a Colima para que el padre de su bebé reconociera a su hija, pero él las asesinó

“Está en puerta el día 25 donde se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuvimos un desayuno con empresarias, con emprendedoras, lo más importante es el contenido de esta reunión, ustedes saben que en días pasados se aprobó una reforma constitucional donde se reformaron siete artículos que justo tienen que ver con la igualdad sustantiva donde se crea un sistema de protección relacionado con el poder judicial a través de las Fiscalías con juzgar con perspectiva de género”, expuso.

👩🏻 @Marina_Vitela pugna por la igualdad en favor de las mujeres y sus derechos.



📹 Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna pic.twitter.com/BwOQeKg1co — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 23, 2024

Asimismo, señaló que todo ello se traduce en generar más espacios de gobierno para este sector de la población, mismos que hace décadas solo eran dirigidos a hombres, no obstante, aclaró que no se trata de mantener una puga contra el sexo opuesto sino de fomentar la igualdad de manera práctica más allá del discurso político.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver con igualdad salarial, tiene que ver con espacios de gobierno, espacios de la administración pública sobre todo las instituciones de tener el 50 por ciento de hombres y mujeres”, puntualizó.

La diputada federal se reunió con mujeres emprendedoras en torno al Empoderamiento económico de este sector de la sociedad / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Vitela también destacó la importancia de esta iniciativa, al señalar que es un compromiso cumplido de la presidenta de Claudia Sheinbaum, "que orgullosamente encabeza y nos representa a todas las y los mexicanos, inició con una gran labor de poder llevar a la Cámara de Diputados las iniciativas que en los hechos y en el escritorio se puedan utilizar”, detalló.









Marina Vitela apoya a duranguense que sufrió todo tipo de violencia

La legisladora federal también dio a conocer que tomó le caso de Karla, una mujer que a decir de la propia diputada ha sufrido todos los tipo de violencia que existen y que enfrenta un proceso legal contra su expareja, un hombre de nacionalidad española.

🗣️ Este sábado, la diputada federal se reunió con mujeres emprendedoras en torno al empoderamiento económico de este sector de la sociedad. pic.twitter.com/Iogu6QfiD5 — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 23, 2024

“Un caso de una mujer que ha tenido todos los tipos de violencia, económica, política, sexual, todos los tipos de violencia, pero hoy tenemos una paisana que es de Ciudad Lerdo, que se encuentra en Cancún, se casó con hombre empresario de origen español, que está viviendo una tragedia de su vida; ella se casa, tiene sus hijos, le detectaron cáncer pero como todo en la vida hizo lo que todos ‘los cobardes’ se fue, pero no solamente se fue, se fue con intenciones de dañar, de lastimar, le quitó su servicio médico”, explicó.

Te puede interesar: Captan golpiza a mujer en centro de Durango; reprueban feministas violencia brutal

Subrayó que Karla, quien padece cáncer, dejó de recibir atención a su salud y tratamientos especiales debido a que su entonces marido la abandonó en toda la extensión de la palabra.

Policiaca Rescatan a mujer y su hija que eran violentadas y retenidas por su pareja





Por ello, Vitela Rodríguez señaló que este caso no se ha querido juzgar con perspectiva de género “porque él denunció, la denuncia es en contra ella y no le han podido entregar a sus hijos, no los ve, no se los presta, nada, hay jueces donde volvemos hablar y aquí es donde aplica la Reforma al Poder Judicial y hoy queremos ayudar a una lagunera que se encuentra en Cancún, y hoy justo en la conmemoración de esta fecha hoy vive todo tipo de violencia; he presentado en la Cámara de Diputados en la Comisión de Equidad de Género que nos puedan recibir y escuchar para que vean el grado de agresividad con la que ha sido tratada esta mujer”, concluyó.