Marina Vitela reconoce gestiones de Esteban Villegas en pro de Durango

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “El objetivo principal es que le vaya bien a Durango, el gobernador Esteban Villegas ha trabajado el tema del presupuesto y es importante por hoy que las y los legisladores nos agrupemos, sigamos haciendo el esfuerzo suficiente en la siguientes comisiones para generar a ampliar el presupuesto y estar atentos a que Durango le vaya muy bien”, señaló la diputada federal por Morena, Marina Vitela Rodríguez.

Te puede interesar: Revista TIME incluye a Sheinbaum en lista de 100 líderes climáticos del mundo

Cuestionada sobre la reunión y el cierre de filas que realizaron en la Ciudad de México entre las y los legisladores locales y federales de oposición y de Morena, los cuales fueron encabezados por Héctor Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, admitió que todo esto es posible si se tiene la misma voluntad para que a la entidad le vaya bien.

🗣️ La diputada federal @Marina_Vitela reconoce gestiones del gobernador @EVillegasV ante la presidenta @Claudiashein en pro de #Durango



📹 Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna pic.twitter.com/5fdbRYt9iF — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 17, 2024

“Se están llevando asambleas en todo el país, en varias vías, la primera es en secciones para promover y formar los comités de defensa de la 4T y la segunda es los diputados locales y federales haciendo asambleas promoviendo las iniciativas de la Cámara de Diputados que hemos estado aprobando”, detalló.

👩🏻🇲🇽 Este miércoles, la presidenta @Claudiashein destacó que la construcción de la presa el Tunal II y la electrificación de las comunidades indígenas en la sierra del Mezquital son parte de los proyectos prioritarios en el estado de #Durango



📹 Cortesía pic.twitter.com/Ei2thGeo3X — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 13, 2024





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Local Confirma Sheinbaum mega proyecto de presa Tunal II en Durango





Al preguntarle sobre su interés en llegar a Gómez Palacio de cara al proceso electoral del año 2025, aseguró estar lista "para lo que me mande el partido, para lo que la sociedad me pida, pero estoy haciendo la tarea que por hoy me toca hacer, recorrer las secciones e inclusive del Estado, he andado en algunos lugares en algunas comunidades, la verdad muy contenta por los resultados, nos está yendo muy bien, es una tarea de todos”, expuso.